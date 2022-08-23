РФ обстреливает золоотвалы Запорожской ТЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли — ГУР

23 августа, 17:19
Вокруг объекта уже зафиксировано превышение уровня радиации (Фото:ГУР)

Вокруг объекта уже зафиксировано превышение уровня радиации (Фото:ГУР)

Российские войска нарочно обстреливают территорию Запорожской тепловой электростанции, чтобы поднять в воздух облака радиоактивной пыли.

Об этом во вторник, 23 августа, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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Там рассказали, что целью россиян становятся места складирования золы, образующейся в процессе работы ТЭС, которая обладает высоким уровнем радиации и концентрации ядовитых веществ.

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«В результате минометных ударов по золоотвалам образуются облака пыли, разносимые ветром по окрестностям Энергодара. Мониторинг радиационного фона, который осуществляется вблизи атомной станции, указывает превышение уровня радиации. Оккупанты пытаются представить эти данные как результаты мифических «обстрелов со стороны ВСУ», — пояснили в ГУР.

Кроме того, российские захватчики продолжают провокации вокруг захваченной ими Запорожской АЭС, обстреливая ее окрестности, чтобы обвинить в этом ВСУ в попытке дискредитировать их в глазах мирового сообщества.

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Войска РФ захватили ЗАЭС еще в первые недели полномасштабного вторжения, 4 марта. В результате этого сотрудники электростанции оказались в заложниках.

Оккупанты используют ее для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут наносить ответные удары, чтобы не повредить ядерные реакторы.

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При этом войска РФ сами неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС и даже угрожала подорвать ее, в случае наступления украинских войск.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область ТЭС Радиация Российские военные провокации Война России против Украины

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