Появилось видео с подтверждением того, что российские оккупанты разместили военную технику в машинном зале ЗАЭС

19 августа, 18:45
Захваченная российскими оккупантами Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Захваченная российскими оккупантами Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Телеканал CNN подтвердил подлинность видео с российской военной техникой на территории временно захваченной Запорожской атомной электростанции.

Как сообщает CNN, на видео показан один из шести машинных залов на западной стороне станции. Залы встроены в большое здание, где расположен реактор.

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Инфографика: НВ

Российские военные грузовики стоят на первом этаже здания на расстоянии 130 метров от реактора. На одной из машин — буква Z, а рядом видны конструкции, похожие на палатки. Из видео неясно, принадлежат ли они российским оккупантам или связаны с АЭС. Дата, когда снимали видео, неизвестна.

Видео дня

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

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Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС.

16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.

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Украина призывает МАГАТЭ и ООН как можно быстрее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию. Во время встречи с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове президент Владимир Зеленский обсудил с ним ядерную угрозу, которую провоцирует на Запорожской АЭС российская армия.

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что российские оккупанты 19 августа готовят провокацию на Запорожской АЭС.

https://www.youtube.com/embed/j9Cxfysr8w0
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Ядерная угроза CNN Запорожская АЭС ЗАЭС Война России против Украины

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