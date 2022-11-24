Преступления войск РФ в Херсонской области: подтверждены данные о девяти пыточных, найдены тела 432 убитых гражданских 24 ноября, 12:17 Одна из пыточных, которую обнаружили на деоккупированных территориях Херсонской области (Фото:СБУ)

Украинские правоохранители подтвердили наличие как минимум девяти пыточных на деокупированных территориях Херсонской области.

Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин в эфире национального телемарафона.

По его словам, также найдены тела более 400 гражданских, которые были убиты.

«По данным Офиса генпрокурора, подтверждено наличие девять пыточных на освобожденной территории Херсонской области. Также выявлены тела 432 гражданских, которые были убиты», — отметил генпрокурор.

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Костин добавил, что высокой остается и минная угроза, оккупанты заминировали много территорий и зданий в регионе.

На данный момент на территории Херсонской области работают 12 совместных прокурорско-следственных групп, они расследуют преступления РФ.

В начале ноября РФ объявила о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона и правобережной части области. На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон. Всего на правом берегу Днепра удалось освободить почти 200 населенных пунктов.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что в Херсоне правоохранители обнаружили две пыточные, где россияне удерживали десятки людей. По его словам, он не видел таких масштабов пыток.

21 ноября Офис генпрокурора сообщил, что в Херсоне нашли еще четыре пыточные.