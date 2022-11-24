На захваченной территории Херсонской области оккупанты готовятся к дезертирству — Минобороны

24 ноября, 15:00
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В Херсонской области оккупанты готовятся дезертировать (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В Херсонской области оккупанты готовятся дезертировать (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

На временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты грабят местное население и готовятся дезертировать.

Об этом в ходе брифинга сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр.

«Отмечаются многочисленные факты ограбления оккупантами местного населения с целью завладения гражданской одеждой и продуктами для подготовки к дезертирству», — сказала Маляр.

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Она рассказала, что среди личного состава российских подразделений в Херсонской области растут панические настроения. Маляр отметила, что захватчики боятся, что их отправят на Донецкое или Луганское направления, где РФ ежедневно несет огромные потери в живой силе.

Ранее британская разведка сообщила, что Россия попытается усилить наиболее важные участки фронта в Донецкой и Луганской области десантниками, которых вывели из Херсона.

https://www.youtube.com/watch?v=q61_54rVwzY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Минобороны Украины Херсонская область Дезертирство Война России против Украины Анна Маляр

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