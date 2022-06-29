«Почти все без рук, без ног». Сестра «азовца» рассказала о состоянии освобожденных защитников Азовстали 29 июня, 21:21 Мужчина проходит мимо мурала с надписью Азовсталь в честь защитников Мариуполя в Киеве (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Представитель Ассоциации семей защитников Азовстали и сестра пленного командира Волыны Татьяна Харько заявила, что освобожденные из плена «азовцы» находятся «в ужасном состоянии», хотя счастливы вернуться домой.

В комментарии Суспільне она заявила, что почти все защитники Азовстали без рук, без ног.

«Почти все, 99% без рук, без ног. Кто-то не слышит, кто-то не видит, но глаза счастливы. Некоторые ребята говорят со слезами на глазах, некоторые говорить не могут. Сейчас, я думаю, они в пути. Ребята из этого обмена нуждаются в неотложной медицинской помощи, осмотре», — рассказала Харько.

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Брата самой Татьяны — защитника Азовстали командира Волыну — пока не вернули, связи с ним у семьи нет с момента попадания в российский плен.

Представительница семей защитников Азовстали отметила, что все бойцы — герои.

«Мы все их очень ждем и будем делать максимально многое, чтобы все вернулись домой», — добавила она.

Украина и Россия в среду, 29 июня, провели масштабный обмен пленными, в ходе которого домой вернулись 144 защитника нашей страны.

В ГУР подчеркнули, что это самый большой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Среди 144 освобожденных 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 — военнослужащие полка Азов.



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