Убиты выстрелом в голову. В Макарове под Киевом нашли еще одно захоронение

16 мая, 22:45
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Российские оккупанты убивают мирных жителей (Фото:Нацполиция / Facebook)

Российские оккупанты убивают мирных жителей (Фото:Нацполиция / Facebook)

Массовое захоронение расстрелянных российскими оккупантами мирных было обнаружено под Макаровым Киевской области. Среди убитых — гражданин Чехии.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Захоронение обнаружено на обочине окружной дороги неподалеку от Макарова, где находились позиции российских военных. В яме находились тела троих мужчин, среди которых один иностранец. Рядом с могилой была обнаружена растяжка с гранатой Ф-1.

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«Два человека были убиты выстрелами в голову, один — в живот. На месте захоронения обнаружены документы одного из погибших — гражданина Чехии», — уточнили в полиции.

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Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Киевская область Мирные жители Война России против Украины Макаров

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