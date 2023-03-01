Чрезвычайная помощь. Еврокомиссия подготовила план по увеличению поставок боеприпасов в Украину и запасов в ЕС — Spiegel 1 марта, 17:59 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Еврокомиссия подготовила и планирует представить странам-членам план увеличения поставок боеприпасов Украине, сообщает Spiegel. Также он пополнит запасы самого Евросоюза.

По информации издания, план состоит из трех шагов. Первый предполагает немедленное увеличение поставок боеприпасов, в том числе 155-мм артиллерийских снарядов в Украину. На это Евросоюз намерен выделить миллиард евро.

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Второй шаг предполагает совместную закупку 155-мм боеприпасов Европейским оборонным агентством EDA с целью заполнения запасов стран ЕС и обеспечения поставок Украины в долгосрочной перспективе.

Третий шаг призван обеспечить долгосрочное увеличение европейских мощностей по производству боеприпасов.

Чрезвычайная помощь в рамках первого шага будет предоставляться по уже сложившейся схеме: страны ЕС поставляют Украине боеприпасы, а получают деньги из Европейского фонда мира (ЕФМ).

Второй шаг плана содержит четкое послание: время, когда мир в Европе считался гарантированным, прошло. Ситуация коренным образом изменилась с нападением России, и страны ЕС должны это учитывать путем закупки большего количества боеприпасов в долгосрочной перспективе. Это должно произойти с помощью EDA. Страны-члены ЕС и Украина должны свести вместе свои потребности, чтобы «разместить массовый заказ и дать промышленности четкий сигнал о спросе». По мнению Еврокомиссии, только если промышленность будет уверена, что такой спрос существует, она будет готова увеличить свои производственные мощности в долгосрочной перспективе.

Комиссия также надеется, что совместный заказ приведет к значительно более низким ценам, чем раньше. 25 из 27 стран ЕС и Норвегия уже выразили заинтересованность в участии в проекте, который продлится семь лет.