Запасы НАТО заканчиваются. Столтенберг заявил о необходимости нарастить производство оружия и боеприпасов для продолжения поддержки Украины 21 ноября, 11:28 Столтенберг призвал готовиться к поддержке Украины в долгосрочной перспективе (Фото:Yves Herman/Reuters)

НАТО исчерпало значительную часть своих запасов оружия и боеприпасов и должен нарастить их производство для дальнейшей поддержки Украины, заявил генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг.

Об этом он сказал в интервью CBC.

Он отметил, что необходимо готовиться к поддержке Киева в долгосрочной перспективе.

Столтенберг также отметил, что страны НАТО должны быть готовы заплатить определенную цену в виде повышения стоимости энергии и других экономических последствий, чтобы поддержать Украину в борьбе с войсками РФ.

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«Мы должны помнить, что цена, которую мы платим, измеряется в деньгах, а цена, которую платит Украина, измеряется в жизнях, в крови, каждый день, и это наша обязанность — поддержать их», — резюмировал генсек Альянса.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину страны НАТО оказывают Украине военную помощь, передавая военную технику и боеприпасы к ней.

В конце октября Столтенберг заявил, что НАТО нужно увеличить поставку всего, чтобы украинцы смогли воевать всю зиму.

Генсек отметил, что системы вооружений, поставленные союзниками и партнерами НАТО, уже показали огромное влияние. Это и стало одной из причин, почему РФ не смогла добиться преимущества в воздухе и контроля над воздушным пространством Украины.