Страны ЕС хотят совместно покупать снаряды для Украины — Reuters 19 февраля, 08:03 Флаги ЕС (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Страны Европейского Союза срочно изучают возможности совместной закупки боеприпасов для Украины, пишет Reuters.

По данным агентства, в понедельник, 20 февраля, министры иностранных дел ЕС на саммите в Брюсселе обсудят идею совместной закупки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые нужны украинским военным.

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Чиновники ЕС рассказали Reuters, что такой подход был бы эффективнее отдельных заказов членов блока. Более того, большие закупки помогут привлечь больше инвестиций для промышленности.

Также агентство процитировало президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая убеждена, что актуальность ситуации убедит членов ЕС отказаться от концепции покупать оружие на национальном уровне. По ее словам, совместный заказ вооружения может быть похожим на закупку ЕС вакцин против COVID-19.

В декабре 2022 года Европейский совет призвал к принятию решений, необходимых для налаживания совместной закупки вооружений в рамках ЕС. Тогда было указано, что работу по укреплению оборонной сферы блока необходимо ускорить.

