20 стран НАТО исчерпали запасы оружия для Украины — NYT

27 ноября, 04:44
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Стрельба из РСЗО HIMARS (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

Стрельба из РСЗО HIMARS (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

Малые страны-члены НАТО исчерпали свой потенциал по поставкам оружия Украине, сообщил источник The New York Times. По его словам, 20 из 30 государств альянса «значительно исчерпали себя».

В то же время остальные 10 все еще могут давать больше вооружения. Среди них — Франция, Германия, Италия и Нидерланды.

Как пишет NYT, НАТО уже передало Украине оружия на общую сумму в $40 млрд, что соответствует годовому оборонному бюджету Франции. Газета отмечает, что Париж передал Киеву 18 гаубиц Caesar — примерно 20% собственной артиллерии. Кроме того, Германия ранее также заявляла, что почти исчерпала возможности для помощи Украине. Италия не планирует новые поставки, сообщал в начале ноября министр обороны Гуидо Крозетто.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее на этой неделе призвал страны альянса нарастить производство оружия для поддержки Украины, так как НАТО исчерпало большую часть запасов оружия и боеприпасов. По его мнению, для этих целей каждое государство должно до 2024 года увеличить расходы на оборону до 2% ВВП.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   НАТО Военная помощь Война в Украине Война России против Украины

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