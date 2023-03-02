Германия обязалась нарастить изготовление боеприпасов для ВСУ 2 марта, 01:29 Германия нарастит выпуск боеприпасов (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна намерена нарастить производство боеприпасов для украинской армии.

Об этом сообщает CNN.

«Поддержка Украины, которая длится уже год, также дала нам знания, позволяющие обеспечить достаточные поставки запчастей, а также создать возможности для ремонта используемого в войне оружия за пределами Украины», — заявил Шольц.

Видео дня

Он отметил, что Германия будет больше производить боеприпасов для оружия стандартов НАТО и для оружия времен СССР.

Ранее The New York Times сообщал, что небольшие страны-члены НАТО исчерпали свой потенциал по поставкам оружия Украине. По данным издания, страны НАТО обсуждают инвестиции в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии для возобновления производства снарядов советского калибра для украинского артиллерийского арсенала.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал страны Альянса нарастить производство вооружения для поддержки Украины, поскольку НАТО исчерпала большую часть запасов оружия и боеприпасов.