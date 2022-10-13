Сергей Наев прокомментировал слухи о «разминировании Чонгара» 13 октября, 17:52 Сергей Наев (Фото:Командування Об'єднаних Сил ЗС України / Facebook)

Перед полномасштабным вторжением России на Херсонском направлении не проводили разминирование. Об этом заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в интервью Суспільному в рамках телемарафона в четверг, 13 октября.

Интервьюер попросила Наева прокомментировать слухи о разминировании Чонгара и мостов на юге Украины перед вторжением.



«На территории Херсонской области минно-взрывное заграждение, а также подготовка к подрыву отдельных мостов и инфраструктуры было проведено еще с 2016 года. В дальнейшем войска… постоянно поддерживали эти системы в надлежащем состоянии. В 2019—2020 годах… была проведена замена подрывателей, потому что из-за погодных условий и времени они выходили из строя. Количество минно-взрывных заграждений немного увеличили, но никак не уменьшили», — сказал он.



Видео дня

Командующий Объединенных сил добавил, что осенью 2021 года была проведена проверка всех минно-взрывных заграждений, и все они были исправны. По его словам, примерно 22 февраля 2022 года подразделения, выполняющие задачи на этом направлении, получили команду «на приведение всех объектов в готовность № 1».

"…Там на перешейках находился один батальон, командир которого осуществлял управление и подрыв этих объектов. В начале [полномасштабной] агрессии один военнослужащий этого батальона, который совершил подрыв одного из мостов на Геническом направлении ценой собственной жизни, получил Героя Украины. Как происходили там боевые действия… на это могут ответить командиры, которые непосредственно там выполняли задания. Но главное — количество минно-взрывных заграждений не снижалось, все было в работоспособном состоянии, и соответствующие команды находившиеся там генералы и офицеры получили вовремя", — подчеркнул Наев.

В конце апреля 2022 года Генеральный штаб ВСУ также опровергал информацию о «незаминировании» Чонгара и говорил, что мост был заминирован, но защитникам Украины противостояли превосходящие в 15 раз силы противника.