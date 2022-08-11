«После победы»: Резников пообещал провести расследование, кто разминировал Чонгар

11 августа, 10:39
Алексей Резников заверил, что если имело место преступление, то виновные понесут наказание (Фото:kmu.gov.ua)

Алексей Резников заверил, что если имело место преступление, то виновные понесут наказание (Фото:kmu.gov.ua)

Министр обороны Алексей Резников заверил, что после победы Украины в войне с РФ будет проведено расследование, кто разминировал Чонгар и мосты на всех крымских перешейках, что дало российским захватчикам прорваться в Херсонскую область.

Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

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По словам министра, имела ли место диверсия, шпионаж, провокация, или бессмысленная небрежность — это вопрос к руководству сектора безопасности и обороны, а не к гражданской власти.

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«Принятие решения о заминировании, разминировании, нажатии кнопки, чтобы что-то взорвать, вообще не относится к компетенции гражданских властей. Ни к правительству, ни к президенту, ни к министру обороны, ни к премьер-министру, ни к народным депутатам, ни к вам — ни к кому. Это чисто военный вопрос. Поэтому кто придумал этот нарратив и придумал, что кто там сказал взорвать-не взорвать, разминировать — это сугубо военная история, саперная», — отметил он.

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Резников заверил, что в случае установления фактов, что кем-то было совершено преступление, они точно будут привлечены к ответственности.

«Но сегодня влиять на расследование, так сказал генерал Залужный, я не хочу, потому что правда будет своя у всех, а у нас сейчас идет война, и сейчас стоит задача победить в этой войне», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Он также добавил, что подрыв мостов вряд ли остановил продвижение российских войск, поскольку из Крыма есть много путей.

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«Там еще 10 проходов есть из Крыма по суше, а не по мостам! И потому подрыв моста не повлиял бы на возможность россиян продвинуться в этом направлении… Во-вторых, если вы помните, первые дни в Киеве на Оболони был российский БТР. Как и на подступах к Броварам стояли бурятские танки. От Броваров до Киева — рукой подать. Мост Метро нужно было взрывать? Надо. Но что бы сегодня общество сказало? „Зачем взорвали мосты? Нет мостов через Днепр!“? Логика такова», — пояснил Резников.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Чонгар Алексей Резников Война России против Украины

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