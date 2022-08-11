«После победы»: Резников пообещал провести расследование, кто разминировал Чонгар 11 августа, 10:39 Алексей Резников заверил, что если имело место преступление, то виновные понесут наказание (Фото:kmu.gov.ua)

Министр обороны Алексей Резников заверил, что после победы Украины в войне с РФ будет проведено расследование, кто разминировал Чонгар и мосты на всех крымских перешейках, что дало российским захватчикам прорваться в Херсонскую область.

Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

По словам министра, имела ли место диверсия, шпионаж, провокация, или бессмысленная небрежность — это вопрос к руководству сектора безопасности и обороны, а не к гражданской власти.

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«Принятие решения о заминировании, разминировании, нажатии кнопки, чтобы что-то взорвать, вообще не относится к компетенции гражданских властей. Ни к правительству, ни к президенту, ни к министру обороны, ни к премьер-министру, ни к народным депутатам, ни к вам — ни к кому. Это чисто военный вопрос. Поэтому кто придумал этот нарратив и придумал, что кто там сказал взорвать-не взорвать, разминировать — это сугубо военная история, саперная», — отметил он.

Резников заверил, что в случае установления фактов, что кем-то было совершено преступление, они точно будут привлечены к ответственности.

«Но сегодня влиять на расследование, так сказал генерал Залужный, я не хочу, потому что правда будет своя у всех, а у нас сейчас идет война, и сейчас стоит задача победить в этой войне», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Он также добавил, что подрыв мостов вряд ли остановил продвижение российских войск, поскольку из Крыма есть много путей.

«Там еще 10 проходов есть из Крыма по суше, а не по мостам! И потому подрыв моста не повлиял бы на возможность россиян продвинуться в этом направлении… Во-вторых, если вы помните, первые дни в Киеве на Оболони был российский БТР. Как и на подступах к Броварам стояли бурятские танки. От Броваров до Киева — рукой подать. Мост Метро нужно было взрывать? Надо. Но что бы сегодня общество сказало? „Зачем взорвали мосты? Нет мостов через Днепр!“? Логика такова», — пояснил Резников.

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