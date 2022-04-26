Силы противника были в 15 раз больше. В Генштабе сообщили, что во время вторжения из Крыма Чонгарский мост был заминирован 26 апреля, 02:26 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты прорвались через Чонгар 24 февраля (Фото:InfoProstirUA/Twitter)

В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили, что Чонгарский мост на админгранице с оккупированным Крымом был заминирован во время полномасштабного вторжения российской армии 24 февраля.

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Таким образом в Генштабе впервые прокомментировали слухи о том, что мост не был заминирован и из-за этого оккупанты быстро продвинулись на юг Украины.

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В Генштабе отметили, что группировка оккупационных войск превышала украинские силы на данном участке в 15 раз. В руководстве армии подчеркнули, что «все выводы о правомерности принятых решений во время боевых действий сделают установленным законом способом после завершения войны».

«Позиция у нас проста. Герои должны получать награды. Оккупанты и их сообщники — сидеть за решеткой. А пока продолжаем работать на победу», — заявили в Генштабе.

22 апреля оккупанты заявили, что Россия во время «второй фазы» войны против Украины планирует полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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