Данилов о быстрой оккупации юга Украины: Все участники этого позора обязательно будут известны
Алексей Данилов настаивает, что в современном мире скрыть правду невозможно (Фото:СНБО)
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что все виновные в быстром прорыве российских захватчиков из временно оккупированного РФ Крыма в Херсонскую область будут наказаны.
Об этом он сказал в интервью Радио НВ.
Отвечая на вопрос, могла ли преступная группа предавшего присягу экс-главы управления СБУ в Крыму Олега Кулинича как-то содействовать РФ в практически беспрепятственном захвате юга Украины, или же за этим стоят еще какие-то силы, Данилов заверил, что это обязательно будет установлено.
«Я уже неоднократно говорил: в современном мире с современными средствами скрыть любую правду невозможно. Скрыть правду не может никто — ни Кулинич, ни кто-либо другой. И все люди, участвовавшие в этом позорном явлении, обязательно все будут известны. Так же, как все процессы, происходившие где угодно, в любой точке, становятся известными. Вопрос только времени», — считает глава СНБО.
По его словам, этот «процесс уже начался».
«Все подонки будут нам известны… Думаю, что это только ростки, появившиеся по этому делу. Будет ли дальше? Конечно, будет», — пообещал Данилов.
Причины столь стремительного прорыва российских войск с территории Крыма до сих пор достоверно не известны.
Есть мнение, что это произошло благодаря разминированию кем-то, возможно с украинской стороны, Чонгара и мостов на всех крымских перешейках.
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