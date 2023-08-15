Игнат рассказал об особенностях ночной массированной ракетной атаки РФ на Украину 15 августа, 10:52 Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара РФ по Львову (Фото:Roman Baluk/Reuters)

Во время массированной атаки РФ на Украину в ночь на вторник, 15 августа, войска РФ применили крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Они меняли курс во время движения.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, самолеты Ту-22МЗ с двух аэродромов базирования Шайковка и Моздок нанесли удары ракетами Х-22 по Донецкой области, в районе Краматорска. Их не удалось сбить.

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Далее враг осуществил пуски из Каспия. Самолеты стратегической авиации Ту-95 нанесли удары ракетами Х-101 и Х-555.

«Куда именно пытались попасть, мы об этом публично не говорим. Мы можем говорить по областям, объекты критической инфраструктуры, возможно, военные объекты. О последствиях уже будут сообщать главы ОВА. Потому что эта информация чувствительная и враг может сделать некоторые выводы», — пояснил Игнат.

Он добавил, что по Запорожской и Днепропетровской областям были зафиксированы пуски ракет С-300 или С-400.

Представитель Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что применяет крылатые ракеты, которые меняют курс во время движения.

«Человек, который пишет сообщение в нашем Telegram-канале, пишет фактически три слова, чтобы быстрее сообщить, а ракета в то время уже разворачивается в другую сторону. Поэтому враг программирует маршруты ракеты, чтобы запутать противовоздушную оборону, ввести нас в заблуждение», — сказал он.

Игнат уточнил, что Воздушные силы готовы к таким вещам. Но необходимо больше средств, чтобы больше ракет уничтожать на подступе к украинским границам.

В ночь на 15 августа войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину.

Во Львове обломки ракет упали на жилые дома — был пожар на верхних этажах, есть пострадавшие. Одна из ракет прилетела во двор детского сада, уничтожив его.

В Луцке россияне атаковали предприятие, убив трех человек, есть раненые. Также есть попадания в Черкасской области, слышали взрывы в Хмельницкой.

В Днепре россияне ударили по предприятию, ранены два человека.

Также зафиксированы ракетные удары по Смеле Черкасской области и по Краматорску Донецкой области.

Всего оккупанты выпустили 28 ракет разных типов, силам ПВО удалось сбить 16 из них.