В боях за Пятихатки ликвидировали замкомандира и весь батальон оккупантов из Южной Осетии — росСМИ 19 июня, 11:13 Российский оккупант Техов Айвенго ликвидирован во время освобождения ВСУ Пятихаток (Фото:rovsop/Telegram)

Во время боев за Пятихатки Запорожской области удалось ликвидировать замкомандира батальона из Южной Осетии и еще несколько сотен оккупантов.

В Telegram-каналах российской пропаганды сообщают, что речь идет о заместителе командира батальона Шторм.Осетия по имени Техов Айвенго.

Отмечается, что он якобы попал в окружение вместе со своим батальоном, были ликвидированы около 300 российских оккупантов.

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Пропагандисты пишут, что они якобы «решили стоять до конца».

Контрнаступление Украины: последние новости

19 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что украинские военные освободили село Пятихатки в Запорожской области.

Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСУВ Таврия деоккупировали восемь населенных пунктов:

Новодаровка,

Левадное,

Сторожевое,

Макаровка,

Благодатное,

Лобковое,

Нескучное.

Пятихатки



Подразделения на таврийском направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км²

15 июня Маляр сообщала, что наступление продолжается на нескольких направлениях. По ее словам, ВСУ постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.