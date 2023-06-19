В боях за Пятихатки ликвидировали замкомандира и весь батальон оккупантов из Южной Осетии — росСМИ
Российский оккупант Техов Айвенго ликвидирован во время освобождения ВСУ Пятихаток (Фото:rovsop/Telegram)
Во время боев за Пятихатки Запорожской области удалось ликвидировать замкомандира батальона из Южной Осетии и еще несколько сотен оккупантов.
В Telegram-каналах российской пропаганды сообщают, что речь идет о заместителе командира батальона Шторм.Осетия по имени Техов Айвенго.
Отмечается, что он якобы попал в окружение вместе со своим батальоном, были ликвидированы около 300 российских оккупантов.
Пропагандисты пишут, что они якобы «решили стоять до конца».
Контрнаступление Украины: последние новости
19 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что украинские военные освободили село Пятихатки в Запорожской области.
Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСУВ Таврия деоккупировали восемь населенных пунктов:
- Новодаровка,
- Левадное,
- Сторожевое,
- Макаровка,
- Благодатное,
- Лобковое,
- Нескучное.
- Пятихатки
Подразделения на таврийском направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км²
15 июня Маляр сообщала, что наступление продолжается на нескольких направлениях. По ее словам, ВСУ постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу.
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.