«Рашисты бежали». Украинские военные показали видео из освобожденных Пятихаток
Украинские военные в освобожденном селе Пятихатки (Фото:t.me/landforcesofukraine)
В понедельник, 19 июня, бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и 2-го отдельного стрелкового батальона показали видео из освобожденного накануне села Пятихатки в Запорожской области.
Видео, записанное 18 июня, опубликовали Сухопутные войска в Telegram.
На кадрах видно, что военные стоят возле неустановленного здания, держа в руках флаги Украины со знаками 128 ОГШБр и 2 ОСБ.
«Сегодня, 18 июня, силами 128 горно-штурмовой и второй ОСБ было выбито рашистов из населенного пункта Пятихатки. Рашисты убегали, бросая технику, боеприпасы и оружие», — заявили военные.
Контрнаступление Украины: последние новости
19 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что украинские военные освободили село Пятихатки в Запорожской области.
Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСУВ Таврия деоккупировали восемь населенных пунктов:
- Новодаровка,
- Левадное,
- Сторожевое,
- Макаровка,
- Благодатное,
- Лобковое,
- Нескучное.
15 июня Маляр сообщала, что наступление продолжается на нескольких направлениях. По ее словам, ВСУ постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу.
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.