«Рашисты бежали». Украинские военные показали видео из освобожденных Пятихаток

19 июня, 10:00
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Украинские военные в освобожденном селе Пятихатки (Фото:t.me/landforcesofukraine)

Украинские военные в освобожденном селе Пятихатки (Фото:t.me/landforcesofukraine)

В понедельник, 19 июня, бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и 2-го отдельного стрелкового батальона показали видео из освобожденного накануне села Пятихатки в Запорожской области.

Видео, записанное 18 июня, опубликовали Сухопутные войска в Telegram.

На кадрах видно, что военные стоят возле неустановленного здания, держа в руках флаги Украины со знаками 128 ОГШБр и 2 ОСБ.

Видео дня

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«Сегодня, 18 июня, силами 128 горно-штурмовой и второй ОСБ было выбито рашистов из населенного пункта Пятихатки. Рашисты убегали, бросая технику, боеприпасы и оружие», — заявили военные.

Инфографика: NV

Контрнаступление Украины: последние новости

19 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что украинские военные освободили село Пятихатки в Запорожской области.

Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСУВ Таврия деоккупировали восемь населенных пунктов:

  • Новодаровка,
  • Левадное,
  • Сторожевое,
  • Макаровка,
  • Благодатное,
  • Лобковое,
  • Нескучное.

15 июня Маляр сообщала, что наступление продолжается на нескольких направлениях. По ее словам, ВСУ постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Запорожская область Контрнаступление Война России против Украины

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