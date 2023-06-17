Анатомия контрнаступления. Британский экс-разведчик прогнозирует главные события на фронте в ближайшие месяцы и предупреждает о рисках 17 июня, 07:43 NV Премиум Украинский защитник идет по пшеничному полю. Запорожье, июнь 2023 года (Фото:Stringer TPX / REUTERS)

Военный аналитик Фрэнк Ледвидж в разговоре с NV называет преимущества ВСУ во время контрнаступления, дает оценку информационно-психологическим операциям ГУР, и формулирует хорошую и плохую новости о передаче Украине западных истребителей.

Первые операции украинского контрнаступления проходят по четырем направлениям и соответствуют ожиданиям. Однако применение основной силы еще впереди, а ключевое направление атаки может оставаться вопросом даже для самого командования ВСУ. Так рассуждает Фрэнк Ледвидж, в прошлом офицер британской военной разведки, который сейчас преподает военную стратегию и право в Портсмутском университете. В разговоре с NV он перечисляет сильные стороны украинской армии, делает комплимент в адрес главы ГУР Кирилла Буданова и призывает готовиться к серьезным потерям, которые всегда сопровождают крупные штурмы и прорывы линий обороны противника.

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— Хорошо, что есть возможность поговорить с вами именно сейчас, ведь, как мы видим, война в Украине переходит на новую стадию: идет контрнаступление. Как бы вы оценили нынешние достижения украинского контрнаступления?