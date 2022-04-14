49-й день войны — итоги. Президенты стран Балтии и Польши посетили Бучу и Бородянку, США передадут Украине дроны и артиллерию 14 апреля, 06:55 Цей матеріал також доступний українською Обстрел Харькова российскими военнослужащими, 13 апреля (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Среда, 13 апреля — 49-й день войны, которую Россия ведет против Украины.

07:02 Война в Украине может привести к нищете более 20% человечества — генсек ООН

Война в Украине может привести более 1/5 человечества к нищете, нужде и голоду в масштабах, невиданных десятилетиями.

Видео дня

06:54 США будут давать Украине разведданные для поражения целей в Крыму и на Донбассе — WSJ

Соединенные Штаты будут предоставлять Украине разведовательные данные для того, чтобы Киев мог поразить цели в оккупированных Россией Крыму и на Донбассе, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.

По информации издания, это является частью изменений в поддержке Киева со стороны США, ведь ранее Соединенные Штаты не предоставляли данные о целях на тех территориях, которые Москва оккупировала в 2014 году, чтобы не позволить Киеву предпринять наступательные действия для их возвращения.

05:44 США ведут внутренние переговоры о визите в Украину Блинкена или Остина — CNN

Отмечается, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис вряд ли посетят Киев в ближайшее время.

Вместе с тем, по данным источника, официальные лица обсуждали возможность отправки министра обороны Ллойда Остина или госсекретаря Энтони Блинкена.

04:42 В ОБСЕ представили первый международный доклад о военных преступлениях РФ в Украине

Доклад содержит более 100 страниц и содержит расследование правозащитных и гуманитарных последствий вторжения РФ в Украину с 24 февраля 2022 года.

04:19 Минобороны РФ подтвердило пожар на крейсере Москва после удара по нему украинскими ракетами

Как сообщает прокремлевские РИА Новости, «в результате пожара на ракетном крейсере сдетонировал боезапас, корабль получил серьезные повреждения».

03:52 Колумбия готова играть центральную роль в обеспечении западных стран энергоресурсами

Колумбия готова играть центральную роль в обеспечении западных стран энергоресурсами после введения санкций против России. Президент Иван Дуке перечислил три сферы, где Колумбия готова была увеличить добычу.

03:21 Премьер Канады также назвал геноцидом действия России в Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо согласился со словами президента США Джо Байдена о том, что Россия совершает геноцид в Украине.

«Мы видели это стремление нападать на мирных жителей, использовать сексуальное насилие в качестве оружия войны. Это совершенно неприемлемо», — заявил Трюдо.

02:16 США, скорее всего, признают геноцид украинцев со стороны России — Нуланд

Соединенные Штаты определят факт совершения Россией геноцида в Украине, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

«Спрогнозирую, что мы в конечном счете, вероятно, обнаружим то, о чем говорил президент Байден, когда соберем все эти доказательства, потому что то, что происходит там — это не случайность, а преднамеренное решение РФ своими силами уничтожить Украину и ее гражданское население», — убеждена Нуланд.



01:41 «Путин сказал все с землей ровнять». Разведка получила перехват разговора оккупанта о дальнейших планах РФ в Украине

«Рубежное еще пытаемся освободить, а Лисичанск и Северодонецк с землей сравниваем. Не будем стараться. Наши контрактники не могут продвинуться. Засадили так (ВСУ — ред.), что каждый день из танков пи**ем, со всей ху*ни, а им по**й. Наших стреляют каждый день», — добавил оккупант.

01:19 Глава МВД сообщил число пленных нацгвардейцев с Чернобыльской АЭС

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил о том, что с Чернобыльской АЭС в плену оказалось 169 военнослужащих Национальной гвардии.

Чиновник отметил, что часть их них находится в Беларуси, другая часть — в России, сообщает канал МВС в Telegram.

По словам главы МВС, в данный момент продолжаются переговоры по обмену нацгвардейцев. Однако, возможно, они вернутся домой после завершения активных боевых действий.

0:16 Латвия планирует помочь Украине с экспортом зерновых

«Мы говорили с Зеленским о том, что Латвия может помочь с экспортом зерновых из Украины, чтобы поток пошел через латвийские порты. Мы сразу после встречи позвонили своим правительствам и предпримем дальнейшие меры, чтобы эти усилия увенчались успехом», — сказал Левитс.

23:59 В Пентагоне рассказали, какое вооружение передадут Украине

США в рамках пакета военной помощи Украине на 800 млн долларов направят Киеву 200 бронетранспортеров M113, 11 вертолетов Ми-17, 300 беспилотников Switchblade.

На брифинге представитель Пентагона Джон Кирби озвучил журналистам список вооружений, которые США будут передавать Украине.

23:44 После посещения Киевской области президенты стран Балтии и Польши призвали расследовать преступления России

Президенты стран Балтии и Польши после визита в Киевскую область, освобожденную от российских оккупантов, призвали расследовать военные преступления России в Украине, усилить санкции против страны-агрессора и предоставить нашей стране необходимое оружие.

Лидер Польши Анджей Дуда сказал, что разбомбленные жилые массивы и руины на месте обычных домов, которые оставили после себя российские оккупанты — «это не война, а терроризм».

«Сегодня мы посетили Бородянку и увидели темную сторону человеческой натуры. Такие зверства могут совершить только зомби, а не человеческие существа», — сказал его литовский коллега Гитанас Науседа.



22:43 В Черном море пылает крейсер Москва, к которому обращались защитники острова Змеиный — Арестович

Алексей Арестович подтвердил, что на флагмане Черноморского флота РФ начался пожар:

«С флагманом Черноморского флота РФ какая-нибудь неожиданность. Сильно горит. Прямо сейчас. А штормовое море — неизвестно, удастся ли оказать им помощь. Там 510 членов экипажа. Не можем понять, что произошло. То ли 2 матроса покурили не там, или нарушили какие-то меры безопасности. Как-то не везет».

22:08 Зеленский заявил, что офис Штайнмайера официально не обращался к нему по поводу визита

«Я как президент и наш Офис официально не получали обращение президента Германии и его офиса по поводу визита в Украину. У нас свободная страна, и мы готовы быть транзитным государством, если это вопросы экономические, а не политические», — сказал Зеленский на пресс-конференции после встречи с коллегами из стран Балтии и Польши.



21:28 Байден пообещал Зеленскому дополнительную военную помощь еще на 800 млн долларов

Президент США Джо Байден во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон предоставит Украине военную помощь еще на 800 млн долларов.

Новый пакет помощи будет включать «новые высокоэффективные системы вооружения», в том числе артиллерийские системы, артиллерийские снаряды, вертолеты, бронетранспортеры, а также другое вооружение, приспособленное к «более широкому наступлению, которое Россия готовится начать на востоке Украины».



21:14 Российские оккупанты готовы к наступлению на востоке и юге Украины — Генштаб

Российские оккупанты готовы к наступлению на Донецком и Таврийском направлениях, заявили в Генштабе ВСУ.

Также в сводке на 18:00 сказано:

противник продолжает ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях;

оккупанты перебрасывают отдельные подразделения на Волынское, Полесское и Северское направления;

на Слобожанском направлении россияне частично блокируют Харьков и уничтожают инфраструктуру города, так как не могут его захватить;

российские войска пытались идти на штурм в районах Северодонецка, Рубежного и Попасной;

в боевых действиях на некоторых территориях юго-восточных областей Украины в состав отдельных подразделений 103-го, 109-го, 113-го, 125-го и 127-го мотострелковых полков входят мужчины, которых принудительно мобилизовали на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Опыт боевых действий есть только у 5−10% личного состава;

на временно занятых территориях оккупанты проверяют документы, личные вещи и телефоны мирных жителей, обыскивают квартиры. На некоторых территориях Харьковской области противник вывел из строя сеть сотовой связи и пытается распространять пропаганду среди гражданских, чтобы сломить их сопротивление.

20:31 Зеленский и Байден договорились усилить санкции против России

В Twitter главы государства сообщается, что президенты дали оценку российским военным преступлениям, обсудили дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украины, а также договорились усилить санкции против России.



20:17 Задержанный СБУ охранник Медведчука рассказал, где скрывался политик

Охранник народного депутата от пророссийской ОПЗЖ и кума российского диктатора Виктора Медведчука рассказал, как политик готовил побег из Украины. Видео с его показаниями опубликовала СБУ.

Охранник заявил, что ночью 23 февраля сделал два выезда вокруг дома Медведчука на Медвинской в Киеве, чтобы усыпить бдительность полицейских. В третий раз он выехал с Медведчуком, после чего они пересели в другую машину.

По словам мужчины, Медведчук со своим поваром и охраной скрывался в частном доме на территории Киева, который по легенде якобы арендует семья из Италии.

«Медведчук общался с женой. В их разговоре я слышал слова „ФСБ“, „они все сделают, они помогут“. Слышал в их разговоре, что будет готовиться побег с этого адреса [Яслинская, 11], я предположил, что скоро… Слышал, что побег готовит ФСБ, так как Беларусь и Россия уже закрыты, скорее всего, это будет через Приднестровье по воде, через зеленку», — говорит он на записи.

20:06 Марченко обратилась к Зеленскому с требованием освободить Медведчука

Оксана Марченко, жена задержанного лидера прокремлевской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, записала видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому с требованием немедленно освободить ее мужа.

Она утверждает, что ее муж якобы «не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию». Также, по ее словам, нардеп ОПЗЖ «всегда выступал за мир и диалог».

«Нет никаких сомнений в том, что моего мужа преследуют по политическим мотивам вопреки законам Украины и международного права», — говорит Марченко.

19:50 Россияне хотят окружить украинских военнослужащих на Донбассе, нужно оружие дальнего радиуса — Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что россияне стремятся оцепить украинских военных на Донбассе. Однако Украина сможет выгнать оккупантов из Украины в случае предоставления партнерами оружия дальнего радиуса действия.

«Такой план Кремля — окружить наши войска в зоне ООС. Они будут продолжать бомбить Мариуполь и другие города», — заявил он.

На вопрос, сможет ли Украина оттеснить российские войска из Донбасса, если получит ракеты дальнего радиуса действия и другое наступательное вооружение, министр ответил: «Да. Мы выгоним их из нашей страны».

19:12 СБУ сорвала операцию ФСБ по вывозу Медведчука за границу — Баканов рассказал подробности

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что ФСБ России хотела вывезти нардепа от пророссийской ОПЗЖ Виктора Медведчука за границу, но украинская спецслужба ей помешала:

«Медведчука под видом военного ВСУ якобы в сопровождении коллег-правоохранителей хотели довезти до украинской границы, там на лодке переправить на другую сторону, где его ждала эвакуационная группа спецназначенцев ФСБ. Они прибыли на точку, чтобы после этого доставить Медведчука в Москву. Но благодаря СБУ им не удалось реализовать этот план».

По словам главы СБУ, украинская контрразведка установила место прибытия эвакуационной группы ФСБ в так называемом Приднестровье, что позволило оперативникам и следователям СБУ задержать Медведчука на выезде из Киевской области. Его сопровождали украинские правоохранители, которые, по словам Баканова, тоже будут отвечать за свои действия.



19:01 В Мелитополе партизаны ночью убили 70 российских оккупантов — ГУР

Во временно захваченном российскими оккупантами Мелитополе Запорожской области неизвестные ликвидировали 70 российских военных, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины:

«Установлено, что в период с 20.03 по 12.04.2022 ликвидировано 70 военнослужащих РФ во время ночных патрулирований во временно оккупированном Мелитополе. Среди них были захватчики, в том числе „кадыровцы“… Есть данные, что это следствие работы украинского движения сопротивления Мелитополя».

По данным ГУР, причина смерти российских патрульных — ножевые и пулевые ранения, при этом оккупанты скрывают данные о точном количестве убитых и обстоятельствах их смерти. В ведомстве добавили, что российские подразделения не смогли найти причастных.



18:50 «За два года можно все построить». Интервью НВ с министром инфраструктуры

В интервью НВ министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, почему от войны больше пострадали именно новые дороги, что уже начали ремонтировать и как быстро восстановят разрушенные города.

18:36 ОБСЕ подтвердила военные преступления России в Украине

Миссия ОБСЕ нашла в Украине свидетельство военных преступлений, в частности в Мариуполе, и возложила львиную часть вины в Россию.

Как говорится в отчете, миссия не в состоянии оценить, является ли само вторжение широкомасштабной операцией против гражданского населения, однако она отмечает неоднократно задокументированные нарушения международных норм.

18:35 Правительство Германии поддержало поставки тяжелой военной техники Украине — депутат Бундестага

«Германия теперь будет быстро поставлять в Украину тяжелую технику. Я рад, что нам из парламентской группы ВДП в Бундестаге удалось убедить в этом наших партнеров по коалиции», — сообщил депутат от Свободной демократической партии Маркус Фабер в Facebook.



17:56 Сложно, но можно. С какими преградами столкнется привлечение России к ответственности за военные преступления

Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Олаф Шольц и другие мировые лидеры заявляли, что зверства, которые россияне совершают в Украине, являются военными преступлениями, а президент США Джо Байден 12 апреля употребил для обозначения событий слово «геноцид». Впрочем, от заявлений политиков до юридических оснований для приговора виновным — большое расстояние, констатирует издание Politico.



17:52 Ле Пен выступила за «стратегическое сближение» НАТО с Россией после окончания войны в Украине

«Как только российско-украинская война закончится и будет урегулирована мирным договором, я поддержу стратегическое сближение между НАТО и Россией», — сказала кандидатка в президенты Франции Марин Ле Пен.

17:46 Зеленский призвал срочно передать Украине тяжелое вооружение

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны:

артиллерийские установки ( калибр 155 мм) и боеприпасы;

калибр 155 мм) и боеприпасы; артиллерийские снаряды ( калибр 152 мм);

калибр 152 мм); реактивные системы залпового огня: Град, Ураган или американский M142 HIMARS;

БТР ( бронетранспортеры, боевые машины пехоты и т. п. );

бронетранспортеры, боевые машины пехоты ); танки ( Т-72, американские или германские аналоги);

Т-72, американские или германские аналоги); системы ПВО ( С-300, Бук или похожие современные западные системы ПВО);

С-300, Бук или похожие современные западные системы ПВО); боевая авиация.

17:23 «Пытается сделать еще один рывок». Путин использовал понравившуюся ему информацию, а теперь принял взвешенное решение — Ходорковский

Российский оппозиционер Михаил Ходорковский считает, что у диктатора Владимира Путина был доступ к разносторонней информации во время подготовки войны в Украине, но доверял он той, которая ему нравилась.

«Путин без всякого сомнения имел доступ к любой информации. Вопрос в том, какой информации он верил, а какой нет. Конечно, он верил той информации, которая ему нравилась. А сказать ему, что он ошибается, было некому. Те люди, которые были готовы ему говорить, что он ошибается, за 20 лет непрерывного пребывания у власти его окружение покинули», — рассказал политик в эфире Радио НВ.

17:09 Активы Абрамовича на $7 млрд заморожены в оффшорной зоне Джерси

Активы российского олигарха Романа Абрамовича на сумму свыше $7 млрд были заморожены властями в налоговой гавани Ла-Манша на острове Джерси, передает Bloomberg со ссылкой на заявление местного правительства.

16:46 Евросоюз согласовал увеличение военной помощи Украине до 1,5 млрд евро

«Учитывая новые дополнительные 500 млн евро, ЕС выделил в общей сложности 1,5 миллиарда евро в поддержку поставки военной техники для ВСУ государствами-членами ЕС. Следующие недели будут решающими. В то время как Россия готовится к наступлению на востоке Украины, очень важно, чтобы мы продолжали и увеличивали военную поддержку Украины, чтобы защитить ее территорию и население и предотвратить дальнейшие страдания», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.



16:23 В Кремле ответили на предложение Зеленского по обмену Медведчука

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя возможность обмена задержанного нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских пленных, заявил, что «Медведчук не является гражданином РФ».

«Об обмене, о котором заговорили в Киеве, Медведчук не является гражданином РФ и не имеет отношения к операции. Мы не знаем, хочет ли он сам участия РФ в разрешении этой ситуации», — сказал он.

15:59 Это переломный момент. Военный эксперт взвешивает шансы Украины победить на Донбассе

В интервью НВ Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова, рассказал о решающей битве на востоке страны, использовании РФ химического оружия и том моменте, когда можно будет уверенно сказать, что война заканчивается.



15:58 Президенты стран Балтии и Польши приехали в Киев

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши приехали в Киев. Соответствующее фото опубликовано в Twitter посольства Эстонии в Украине.

Эстонский лидер Алар Карис вместе с коллегами — президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Литвы Гитанасом Науседой, президентом Латвии Эгилсом Левитсом планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими чиновниками.

15:56 В Сумской области российские оккупанты убили более 100 мирных жителей, многие пропали без вести

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий на брифинге.

«Погибли более 100 мирных жителей, но, к сожалению, эта цифра увеличивается с каждым днем, потому что находят тела — со связанными руками, со следами пыток, расстрелянными выстрелами в голову, это страшные вещи», — рассказал он.

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15:42 «Путина обманули». Российский оппозиционер Ходорковский высказался о роли Медведчука в подготовке вторжения РФ в Украину

Нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук занимался подготовкой полномасштабного вторжения РФ, что должно было обеспечить легкий вход его кума и диктатора Владимира Путина в Украину. Так считает российский оппозиционер Михаил Ходорковский.

«Мое впечатление, что [Медведчук] вместе с теми замечательными людьми, которые сейчас в Москве, мне кажется, даже в СИЗО отправились, брался за то, чтобы обеспечить Путину цветы при его входе в Украину», — отметил Ходорковский в эфире Радио НВ .

15:02 В Харьковской области украинские военные сбили два российских самолета, атаковавших населённые пункты

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

14:48 Разговор с бизнесом. Данило Гетманцев о налоговых льготах, развитии экономики и санкциях против компаний, работающих в России

Глава комитета ВР по финансам и налогам Данило Гетманцев в конце прошлой недели провел онлайн-встречу с предпринимателями и крупным бизнесом. Темы — война, налоги, законодательные изменения и санкции против России и работающих там компаний.

Встреча осталась почти незамеченной в украинских СМИ. НВ Бизнес публикует главное из разговора.

14:45 МИД Украины ответил Макрону: «Братский» народ не убивает детей, не расстреливает гражданских, не насилует женщин

«Украина и Россия исторически близки по объективным причинам, но миф о двух братских народах России и Украины начал разрушаться после оккупации Крыма и агрессии на Донбассе в 2014 году», — заявил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко, комментируя нежелание президента Франции Эммануэля Макрона признавать войну РФ против Украины геноцидом и его слова о том, что украинцы и россияне являются «братьями».

Николенко добавил, что пока нет ни моральных, ни реальных оснований вести разговоры о «братских» связях русского и украинского народов.

Также представитель украинского МИД сказал, что нежелание Макрона признать геноцид украинцев разочаровывает.

14:30 Великобритания ввела санкции против Медведчука

Великобритания ввела санкции против нардепа от ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука. Его активы заморожены.

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14:19 Швеция намерена подать заявку на вступление в НАТО в конце июня — СМИ

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон намерена подать заявку на вступление в НАТО в конце июня, сообщает Svenska Dagbladet со ссылкой на источники в Социал-демократической партии.

Издание пишет, что Андерсон уже приняла решение о вступлении в НАТО, а ее правительство планирует подать соответствующую заявку на саммите Альянса в Мадриде в конце 29−30 июня.

13:49 Словами агрессора. 10 одиозных заявлений Виктора Медведчука, дублирующих аргументы Кремля для вторжения в Украину

НВ напоминает, почему задержанного пророссийского политика Виктора Медведчука так не любят в Украине: все последние годы он последовательно поддерживал и пропагандировал именно те тезисы, которые Кремль в конце концов использовал для обоснования полномасштабной войны с Украиной.

13:25 В моргах Днепра более 1500 тел русских солдат, их никто не хочет забирать

Об этом заявил заместитель мэра города Михаил Лысенко.

Власти надеются, что российские матери приедут и заберут своих сыновей.

13:24 Зеленский призвал Евросоюз найти инструменты влияния на Россию, чтобы вернуть депортированных украинцев домой

«На сегодняшний день более 500 тысяч украинцев принудительно перемещены. Представьте, сколько это. Это если бы оккупанты поставили цель вывезти весь Таллин, треть всех ваших граждан. Украинцев лишают документов, они забирают все, забирают телефоны, пытаются перевезти в отдаленные регионы РФ, всячески мешают попыткам возвращения в Украину, детей разводят с родителями и хотят направить на незаконное усыновление в российские семьи», — сказал президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь в парламент Эстонии.



12:52 В Рубежном Луганской области оккупанты обстреляли из мощного вооружения целый жилой квартал

Об этом сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

12:48 Массовые убийства в Буче: началась эксгумация тел из второй братской могилы

В городе Буча Киевской области начали эксгумацию тел из еще одной братской могилы, в которой были похоронены мирные жители, убитые русскими войсками.

По предварительным данным, в нее обнаружено от 40 до 60 жертв российских оккупантов.



12:24 «Убегали и тянули все»: глава МВД показал фото Чернобыля после захвата российскими оккупантами

Российские оккупанты хаотично убегали с Чернобыльской АЭС и забирали с собой награбленное — от посуды до запчастей.

Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский, показавший фото из Чернобыля после присутствия там армии РФ.

12:11 Макрон отказался называть войну РФ против Украины геноцидом

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать войну России против Украины геноцидом.

Об этом он сказал в телевизионном интервью общественному вещателю France 2.

При этом он назвал украинцев и россиян «братьями».

11:32 В Минобороны заявили, что пока рано возвращаться в Киев и в освобожденные от оккупантов регионы Украины

По словам замминистра обороны Анны Маляр, возвращаться пока рано, потому что сохраняется высокий риск применения химического оружия со стороны РФ.



11:28 Российское руководство приказало уничтожать все доказательства преступлений оккупантов в Украине — разведка

После широкой международной огласки геноцида украинского народа в городе Буча в Киевской области российские войска начали использовать в Украине мобильные крематории, сообщает украинская разведка.

В частности, в Мариуполе зафиксировано пребывание 13 мобильных крематориев для зачистки улиц от тел погибших гражданских жителей. Всех потенциальных свидетелей зверств оккупанты пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить.



10:38 Осада Мариуполя: большая часть морпехов 36-й бригады сумела соединиться с Азовом

В результате успешной спецоперации одно из подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ имени контрадмирала Михаила Билинского сумело соединиться с силами полка Азов.



10:27 Российские оккупанты накапливают технику под Рубежным

Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

«С каждым днем напряжение растет — напряжение ценой в тысячи жизней мирного населения», — написал он в Telegram.

10:05 «Орки лезут и лезут». Интервью Радио НВ с главой Луганской ОВА Сергеем Гайдаем — о тактике атак России, использовании ими Точки-У и непрерывных обстрелах Луганской области





09:41 Потери РФ с начала войны, по данным Генштаба ВСУ

Личный состав — 19800

Танки — 739

Боевые бронированные машины — 1964

Артиллерийские системы — 358

Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 115

РСЗО) — 115 Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 64

ПВО) — 64 Самолеты — 158

Вертолеты — 143

Автомобильная техника — 1429

Корабли /катера — 7

Цистерны с горюче-смазочными материалами ( ГСМ) — 76

ГСМ) — 76 Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 132

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 132 Специальная техника — 25

Пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов и тактических ракетных комплексов ОТРК/ТРК

09:33 США могут дать Украине оружие для нанесения ударов по российским аэродромам

Об этом заявила заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

«Да, мы продолжим рассматривать типы средств, в которых нуждаются украинцы, — в плане того, чтобы предоставить им чуть больше дальности и дистанции», — отметила она.

09:18 Сегодня гуманитарные коридоры не будут работать

Об этом сообщила глава МинВОТ Ирина Верещук.

В Запорожской области оккупанты заблокировали эвакуационные автобусы, а в Луганской области они нарушают режим прекращения огня.

«Оккупанты не могут должным образом контролировать своих людей на местах. Все это создает такой уровень опасности на маршрутах, что мы вынуждены воздержаться от открытия гуманитарных коридоров сегодня», — отметила Верещук.

09:15 Вертолеты, гаубицы и внедорожники. США готовы расширить спектр вооружений для Украины — WP

Администрация президента США Джо Байдена готова резко расширить спектр вооружений для военной помощи Украине, сообщает The Washington Post.

По словам источников издания, новый пакет помощи Украине оценивается в 750 миллионов долларов.

Он включает внедорожники Humvee, вертолеты Ми-17, гаубицы, беспилотные летательные аппараты береговой защиты, а также костюмы радиационной, химической и биологической защиты.

09:13 «Он персонаж романа Пелевина». Как Сурков создал условия для процветания фашизма в России

Владислав Сурков создал условия для роста фашизма в России и открытой имперской риторики Кремля, рассказал в эфире Радио НВ российский оппозиционер, депутат Госдумы РФ 2007−2016 гг. Илья Пономарев.

09:05 «Избиения, шантаж и аресты». Что происходит в оккупированном Старобельске — рассказ жительницы города

Город Старобельск в Луганской области больше месяца остается в оккупации — его заняли российские военные и открыто заявляют, что «присоединили» населенный пункт к так называемой «ЛНР». Местных жителей запугивают, их дома обыскивают, а госучреждения обворовывают.

Репортер НВ Саша Горчинская пообщалась с уроженкой Старобельска, которая согласилась рассказать о жизни в городе на условиях анонимности. На данный момент сама она уже выехала из города, однако поддерживает связь с родственниками, которые остаются в оккупированном городе. Из соображений безопасности девушка не называет своего имени. Ниже — ее рассказ от первого лица.



08:02 В ночь на 13 апреля РФ ударила по железнодорожной станции в центральной Украине

В ночь на среду, 13 апреля, российские оккупанты обстреляли одну из железнодорожных станций в центральной Украине.

Повреждена инфраструктура, изменен маршрут и график для 17 поездов. Пострадавших и жертв нет, сообщил глава АО Укрзализныця Александр Камышин в своем Телеграм-канале.



07:40 Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии едут в Украину

Об этом сообщил в своем Твиттер Гитанас Науседа, президент Литвы, опубликовав утром 13 апреля фото политиков у поезда.





07:26 Российские войска двигаются из Белгородской области на восток Украины — спутниковые снимки

Компания опубликовала в Twitter новые фото, где видны развертывания войск вдоль трассы 14к-34 и коридора, ведущего от населенных пунктов Солоти и Валуйки на западе России. Отмечено, что опубликованные снимки сделаны 11 апреля 2022 года.

Согласно снимкам компании Maxar Technologies, войска РФ в Белгородской области продолжают продвижение на восток Украины.

07:09 Украинские военные на Донбассе отбили шесть атак оккупантов: сбили вертолет и два беспилотника

За минувшие сутки в районе Донецкой и Луганской областей украинские военные отразили шесть атак российских оккупантов. Военные уничтожили две единицы автомобильной техники и три артиллерийских системы противника.



05:55 Юбилейная 300-я цель. Воздушные войска уничтожили Су-25 оккупантов

Зенитные ракетные войска Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили юбилейную, трехсот воздушную цель российских оккупантов — самолет Су-25.

«Это 300-я юбилейная воздушная цель зенитных ракетных войск, сбитая с начала широкомасштабного вторжения рашистов в Украину! Целями ЗРВ Воздушных Сил являются: самолеты, вертолеты, БПЛА, крылатые и баллистические ракеты», — сообщили Воздушные войска.

04:19 Христианские демократы в Европарламенте призвали немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС

«ЕС должен сейчас предоставить Украине политическую защиту. Это включает в себя немедленный статус кандидата. Украина своей кровью подписала членство в ЕС — предоставить его — наш долг перед убитыми украинцами», — заявили в партии.



03:43 США объявят о дополнительных 750 млн долларов военной помощи для Украины — Reuters

Администрация президента США Джо Байдена 13 апреля объявит о предоставлении Украине еще 750 млн долларов военной помощи для отражения российской агрессии, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Отмечается, что Белый дом еще не принял окончательного решения о том, какое вооружение в этом пакете получит Украина.





01:40 После отказа принять Штайнмайера Украина пригласила Шольца — посол

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в телеэфире, сообщает Der Spiegel.

«Мы также сообщили, что мой президент и правительство были бы очень рады, если бы канцлер Олаф Шольц посетил Киев… Президент с нетерпением ждет этого», — сказал посол.

01:30 Байден впервые заявил о геноциде Путина в Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден впервые дал понять, что российский диктатор Владимир Путин совершает геноцид в Украине.

Американский лидер заявил, что семейный бюджет и возможность граждан США заправлять бак — «ничто из этого не должно зависеть от того, объявит ли какой-нибудь диктатор войну и совершит ли геноцид за полмира отсюда», сообщает CNN.



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