Отряд особого назначения Ястреб. Разведка обнародовала список военных Росгвардии, причастных к преступлениям против украинцев 12 апреля, 14:03 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты разрушают украинские города (Фото:Zohra Bensemra/Reuters)

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало список российских военных, которые совершали преступления против украинцев во время полномасштабного вторжения РФ.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

В ведомстве обнародовали списки военнослужащих отряда особого назначения Росгвардии Ястреб, которая дислоцируется в Нижнем Новгороде.

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В списке представлены имена десяти российских оккупантов, их биографические данные и звания, а также сведения о том, были и они когда-либо за границей.

Россия напала на Украину 24 февраля. 12 апреля — 48-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

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С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

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