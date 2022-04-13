Российское руководство приказало уничтожать все доказательства преступлений оккупантов в Украине — разведка 13 апреля, 11:20 Цей матеріал також доступний українською Обстрелы Бучи российскими оккупантами (Фото:Михаил Подоляк / Twitter)

Руководство России приказало уничтожать какие-либо доказательства преступлений своей армии на территории Украины.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Об этом сообщается в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

«После широкой международной огласки геноцида украинского народа в г. Буча Киевской области, российские войска начали использовать в Украине мобильные крематории. В частности, в Мариуполе зафиксировано пребывание 13 мобильных крематориев для осуществления зачистки улиц от тел погибших гражданских жителей. Всех потенциальных свидетелей зверств оккупанты пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить», — пишут в ГУР МО Украины.

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Военная разведка Украины не раз фиксировала факты использования мобильных крематориев в Черниговской области. Работа мобильного крематория противника также зафиксирована в городе Новоайдар Луганской области.

«Также, ВС России используют мобильные крематории для уничтожения тел российских военнослужащих с целью сокрытия реального количества своих солдат, погибших в ходе российской агрессии против Украины и отказа в выплатах семьям погибших россиян», — сообщает разведка.

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Также в ГУР Украины считают, что действия РФ подпадают под определение «геноцид» в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и статье 6 Римского устава международного уголовного суда. Российское руководство и дальше будет пытаться скрывать факты военных преступлений в Украине.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

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