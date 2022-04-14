Прокурор Международного уголовного суда посетил Бучу

14 апреля, 01:05
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Ирина Венедиктова и Карим Хан в Буче, 13 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Volodymyr Petrov)

Ирина Венедиктова и Карим Хан в Буче, 13 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Volodymyr Petrov)

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Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан посетил Бучу Киевской области вместе с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, в Буче 13 апреля началась эксгумация тел убитых российскими оккупантами гражданских из второй братской могилы на территории местной церкви.

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Также Хан и Венедиктова посетили место, где хранятся расстрелянные российскими военными автомобили, на которых пытались уехать мирные жители, и одну из пыточных, где оккупанты до смерти замучали семь украинцев. Как и в предыдущей братской могиле, у большинства из 15 погибших, которых уже осмотрели, огнестрельные и осколочные ранения.

Карим Хан прибыл в Киев вместе с командой следователей и экспертов, чтобы провести независимое расследование на месте совершения российских военных преступлений. По словам Венедиктовой, скоро Офис прокурора МУС присоединится к работе совместной следственной группы, созданной Украиной, Литвой и Польшей.

«Очень важно, что прокурор МКС Хан видит последствия и свидетельства этих ужасающих преступлений РФ своими глазами и искренен в своем стремлении без устали работать ради верховенства права и справедливости для жертв и потерпевших», — подчеркнула генпрокурор.

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Франция и Евросоюз также оказывают финансовую и техническую помощь для расследования преступлений России в Украине.

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2 апреля Карим Хан сообщил о немедленном начале расследования ситуации в Украине после обращения 39 государств — участников МУС. Всего в суд уже обратилась 41 страна.

12 апреля глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк заявил, что от рук российских оккупантов погибли более 400 жителей Бучанской громады. Украинские правоохранители уже подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Буча Киевская область Международный уголовный суд Военные преступления РФ Ирина Венедиктова Офис генерального прокурора

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