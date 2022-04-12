Битва за Донбасс будет решающей. Сколько еще продлится война в Украине 12 апреля, 22:40 Цей матеріал також доступний українською

От чего зависит продолжительность войны и насколько это затянется

Продолжительность войны зависит от многих факторов.

Во-первых, от силы наших вооруженных сил.

Во-вторых, естественно, от возможности нашей экономики по поддержанию боеготовности наших вооруженных сил. В этом случае большую роль будет играть оказание военно-технической помощи со стороны Запада. И желательно, чтобы эта помощь структурно и по масштабах отвечала нашим потребностям не только в обороне, но и наступлении.

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В-третьих, это зависит от действенности санкций западных и готовности Запада не только обозначать эти санкции, но и сделать так, чтобы Россия не могла их обходить. Санкции должны быть нарастающими. Тогда есть надежда, что они пробьют этот болевой порог.

В-четвертых, это зависит от политической солидарности и создания антироссийской коалиции, которая была бы направлена на то, чтобы обеспечить фактическую изоляцию путинского режима на внешнеполитической арене.

В-пятых, все также будет зависеть и от внутренне российских факторов. Многие говорят, что там сейчас народ поднимется, голод начнется или бунтовать будут. Ничего этого не будет. Более того, ухудшения благосостояния россиян, зная возможности их зомбоящика, они наоборот могут быть направлены против Украины — мол, видите, как вы стали плохо жить, это из-за того, что Украина ополчилась, и весь Запад против нас.

В России нет организующего начала. Даже если выйдут 100, 200 тысяч — разгонят их, набьют морды, посадят в автозаки, оштрафуют. Сейчас там просто драконовские законы. Люди прост не готовы на то, чтобы выйти, получить по почкам, заработать 30 тыс штрафа, а второй штраф — это уже 350 тыс.

Когда армии управляются маньяками, то единицы потерь не считаются

Другой вопрос, что в административных единицах национальных образований — Башкирия, Татарстан, Хабаровский край, территория, где была в 1993 году провозглашена Уральская республика — там могли такие организационные ячейки сохраниться. Надежда на них, что там что-то может начаться. Причем еще потому, что в условиях финансовых ограничений, которые испытывает Россия, и знаменитое медведевское «Денег нет, но вы держитесь», — национальная гвардия, полиция — они находятся на содержании у этих региональных элит. Хочу надеяться на то, что их слабость будет способствовать тому, что в таких административных единицах могут проявиться протестные настроения, что сыграет в нашу пользу. Вот на них у меня маленькая надежда есть.

Сколько же времени продлится война?

Этот сценарий будет зависеть от того, какие потери Путин понесет на этом втором этапе войны. В армиях, которые управляются благоразумными людьми, считается, — если потерь 30% от всего боевого состава, то это уже предел болевого порога. А когда армии управляются маньяками, то единицы потерь не считаются. Путин же сказал, что любые потери не сравнимы с теми целями, которые они ставят. Мало будет этой частичной мобилизации, наберут еще миллион пушечного мяса. Расчета на то, что это будет болевым порогом, у меня тоже нет никакого.

Именно поэтому битва за Донбасс будет решающей. Потому что каждая последующая волна той же мобилизации, она будет характеризоваться все меньшим и меньшим качеством личного состава, который будет призываться. На самом деле, это будет сырье, пушечное мясо. И уже есть сообщения, что уже с Ирана Россия тащит технику. Своей уже не хватает. А в условиях, когда нет финансов, нет пополнения технологическими вещами, в том числе, микроэлектронной базой, это будет технический коллапс. И в этих условиях продолжать войну просто станет невозможно. То есть, от того, сколько мы здесь «накрошим», будет зависеть исход войны.

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