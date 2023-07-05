Офицера военкомата, который избил женщину в Ужгороде, увольняют из рядов ВСУ 5 июля, 10:07 Татьяну Новак избил офицер местного военкомата в Ужгороде, он был в состоянии алкогольного опьянения (Фото:Коллаж фото Татьяна Новак/Facebook)

Сотруднику Закарпатского областного территориального центра комплектования (ТЦК), который в состоянии алкогольного опьянения избил журналистку Татьяну Новак, решили уволить из рядов ВСУ.



Об этом сообщил первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк.

По его словам, такое решение приняли на основании информации, которую получили от места службы офицера, и с учетом следственных действий и открытого производства.

Видео дня

«В дальнейшем оценку этому конкретному случаю и офицеру, который опозорил свое высокое звание, дадут правоохранительные органы и суд. Со стороны Закарпатского ОТЦК и СП будет обеспечено максимальное содействие проведению следственных действий и выяснению всех обстоятельств инцидента», — добавил Павлюк.

25 июня в Ужгороде пьяный работник ТЦК несколько раз ударил женщину кулаком в голову. По словам Новак, речь идет о старшем офицере Закарпатского ОВК майоре Константине Вари.

Рассказывая об обстоятельствах инцидента, она заявила, что вместе со своим мужем, офицером ВСУ, они зашли в магазин, где на кассе к ним пристал пьяный мужчина в гражданской одежде. У мужа журналистки он начал в грубой агрессивной форме спрашивать, воевал ли тот.

Когда они вышли на улицу, чтобы вызвать полицию, работник ТЦК, по ее словам, вышел и сначала бросился на мужа Новак, но потом резко подбежал к ней и ударил в челюсть.

После огласки о ситуации в СМИ в Минобороны заявили, что ведомство готово реагировать на каждый инцидент с участием работников ТЦК. Офицеру сообщили о подозрении.