«Ответственность неизбежна». Зеленский рассказал о проверках всех ТЦК и СП 22 июля, 22:24 Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о начале комплексных проверок ТЦК и СП на предмет незаконного обогащения и унижения украинских защитников (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас продолжаются проверки начальников территориальных центров комплектования всех уровней после того, как ГБР объявило подозрение скандальному экс-военному Одесской области Евгению Борисову.

Об этом он рассказал в своем вечернем обращении.



«Да и вообще продолжается проверка территориальных центров комплектования, то есть военкоматов. И каждое такое „кабинетное“ нарушение где-то в военной иерархии, любая попытка как-то там обогатиться унижает наших воинов, наших героев. Ответственность за нарушение — неизбежна», — заявил Зеленский.

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В субботу, 21 июля, ГБР сообщило о подозрении одиозному экс-начальнику ТЦК и СП Одесской области Евгению Борисову, у родственников которого нашли люксовые авто, виллу на побережье и офисную недвижимость в Испании.

Правоохранители подозревают его в незаконном обогащении на сумму в 188 миллионов гривен, а также в нарушении несения военной службы во время своей деятельности.