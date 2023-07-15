В Одессе военные жестко запаковали мужчину: в военкомате объяснили ситуацию 15 июля, 19:37 В Одессе мужчину жестко задержали военные, потому что он снимал блокпост (Фото:Скриншот из видео Х*евая Одесса / Telegram)

В сети получило резонанс видео из Одессы, на котором военные силой задерживают мужчину посреди улицы и заталкивают его в микроавтобус. В одесском военкомате объяснили, за что задержали мужчину, а также пообещали наказать тех, кто превысил полномочия.

На видео, которое распространилось в соцсетях, видно, как люди в военной форме задерживают мужчину в штатском. Он сопротивляется, после чего его повалили на землю и прижали. В итоге его затолкали в желтый микроавтобус. Автор видео утверждает, что задержанного также ударили в голову.

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В одесском областном центре комплектования (ТЦК — бывшие военкоматы) заявили, что проверили инцидент, получивший общественный резонанс.

Там рассказали, что мужчину задержали, потому что вел прямую трансляцию того, как на улице разворачивают мобильный блокпост. В ТЦК отметили, что это строго запрещено во время действия военного положения.

Как утверждают в ТЦК, после замечания от представителей Нацгвардии, гражданин вошел в конфликт, откровенно провоцируя военных. Во время проверки документов и сверки данных по базе уклонистов, он начал угрожать, и вел себя агрессивно, не прекращая провокаций.

«Сотрудники одного из районных ТЦК и СП Одессы, не удержав эмоций, превысили полномочия и, применив силу, усадили его в транспортное средство для доставки в центр комплектования», — объяснили в ТЦК.

Там признали, что районный ТЦК пытался скрыть свою причастность к инциденту.

«Но принципиальная позиция командования заключается в реальной проверке и реагировании на запросы общества, налаживании цивилизованной коммуникации по всем вопросам», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что по результатам служебной проверки выявлены те, кто превысил служебные полномочия, а также нарушения в использовании неучтенного транспортного средства.

«Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности и будут переведены в боевые подразделения, где смогут направить силу и мощь на борьбу с врагом», — заверили в одесском ТЦК.

В Одессе 4 июля был назначен новый начальник областного территориального центра комплектования (ТЦК). Им стал полковник Александр Охрименко. Он заменит в должности уволенного Евгения Борисова, у которого нашли виллу в Испании.

