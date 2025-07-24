Врут об «антивоенных» акциях. ISW развенчал манипуляции России относительно протестов в Украине после закона о САП и НАБУ

Кремлевские чиновники, пропагандисты и рупоры Москвы пытаются использовать протесты, вспыхнувшие в Украине после принятия закона 12414 по НАБУ и САП, как оружие для усиления риторики, направленной на подрыв легитимности Украины и препятствование поддержке Запада.

Об этом пишет Институт изучения войны в своем новом ежедневном отчете.

В нем указано, что центральной темой российских нарративов вокруг протестов является утверждение о том, что украинские чиновники якобы разворовывают западную военную помощь. Однако, как отмечают аналитики ISW, этот тезис не соответствует действительности и не отражает реальности того, что Украина напрямую тратит очень немного средств среди тех, которые выделяют партнеры.

В ISW напоминают, что подавляющее большинство американских средств, выделенных на поддержку украинских потребностей, расходуется в пределах Соединенных Штатов, а не в Украине. Значительная часть военной помощи Украине со стороны США и Европы также тратится на финансирование деятельности, связанной с войной, включая обучение украинских военных, а также разведывательную поддержку стран НАТО и Украины. Поэтому российские заявления о коррупции в Украине на фоне протестов направлены на использование текущих политических дискуссий и сдерживание дополнительной западной помощи Украине.

В то же время россияне в своих заявлениях на фоне протестов в Украине пытаются изобразить украинское правительство как коррумпированное и нелегитимное, чтобы помешать дальнейшей поддержке Украины Западом. Например,представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 23 июля, что украинская власть якобы «украла» значительную сумму средств у США и ЕС. А в высказываниях депутатов Государственной думы России и прокремлевских рупоров доминировали тезисы о том, что украинцы, которые протестуют против закона о НАБУ и САП, якобы протестуют также против продолжения войны, украинского правительства в целом и Зеленского в частности. Некоторые из этих российских деятелей утверждали, что Запад должен «заменить» Зеленского, повторяя давние кремлевские нарративы, которые подрывают автономию и независимость Украины и призывают к смене «режима».

ISW развенчивает нарратив российских комментаторов и напоминает, что текущие протесты в Украине не являются антивоенными демонстрациями. В то же время российская пропаганда пытается представить эти акции как протесты против Зеленского и военных усилий Украины в целом, чтобы достичь информационного эффекта в пользу российских сил на поле боя. В ISW напоминают, что текущая «теория победы» российского диктатора Владимира Путина опирается на предположение, что Россия сможет переждать западную помощь Украине, продолжая достигать постепенных медленных успеховна поле боя.

Кремль и раньше пытался воспользоваться международным дискурсом по Украине, чтобы посеять или обострить разногласия между Украиной, Соединенными Штатами и Европой и подорвать желание Запада продолжать оказывать военную помощь Украине, ухудшив способность Украины защищаться, добавляют аналитики ISW. Они прогнозируют, что Кремль, вероятно, продолжит продвигать свои информационные усилия по текущих протестов в Украине, чтобы разделить Украину и ее союзников.В частности Москва будет продолжать намеренно неправильно описывать характер этих протестов, чтобы они соответствовали текущей российской пропаганде.

Скандальный закон № 12414 о НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который раскритиковали как попытку лишить НАБУ и САП независимости. Уже в тот же вечер его подписал Владимир Зеленский. Закон вступил в силу 23 июля, после его публикации в парламентской газете Голос Украины.

Закон вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

В частности, согласно закону генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414. Еще более масштабные протесты повторились 23 июля, когда они прошли по меньшей мере в 17 городах Украины.

Несмотря на эти протесты с требованиями ветировать документ президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний». Впоследствии Зеленский заявил 23 июля, что внесет в Верховную Раду законопроект, который «обеспечит силу системе правопорядка».