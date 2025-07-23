Протест в Киеве на площади Ивана Франко, 23 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Украинцы в разных городах второй день подряд вышли на акции протеста из-за закона № 12414 , который ограничивает полномочия НАБУ и САП. Акции анонсировали по меньшей мере в 17 городах Украины, сообщает Суспільне .

В частности, украинцы протестуют в Одессе, сообщает журналист NV. Количество участников растет.

Фото: NV

Фото: NV

Фото: NV

Фото: NV

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

23 июля президент Украины Владимир Зеленский на фоне протестов из-за принятия закона № 12414 провел встречу с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, среди которых был, в частности генеральный прокурор. Глава государства отметил, что участники встречи договорились, что все будут работать «исключительно конструктивно».

Реклама

В НАБУ и САП по итогам встречи в Офисе президента заявили, что принятые накануне изменения в закон № 12414 существенно ограничивают их независимость.

В вечернем обращении Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который «обеспечит силу системе правопорядка».

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».