Акции по меньшей мере в 17 городах. Украинцы второй день подряд протестуют против закона о НАБУ и САП — фоторепортаж

23 июля, 20:40
Поделиться:
Протест в Киеве на площади Ивана Франко, 23 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Протест в Киеве на площади Ивана Франко, 23 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Украинцы в разных городах второй день подряд вышли на акции протеста из-за закона № 12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП. Акции анонсировали по меньшей мере в 17 городах Украины, сообщает Суспільне.

В частности, украинцы протестуют в Одессе, сообщает журналист NV. Количество участников растет.

https://www.facebook.com/media.NV/videos/678908985185453/
https://www.facebook.com/media.NV/posts/pfbid02UFYTkhogREWsM7RyAxWfVm7ZyHXWDpGTtkdKCe4nSh8esTmLeWwXqt2vDfLBM4vEl
https://www.facebook.com/media.NV/posts/pfbid02pYwJLRxqL6BwsjHvD4pH59PWpYyJbi7GyXqTFjtxVjaExs9aY9opZFDVroTqgS6Tl
NV
Фото: NV
NV
Фото: NV
NV
Фото: NV
NV
Фото: NV
REUTERS/Thomas Peter
Фото: REUTERS/Thomas Peter
REUTERS/Thomas Peter
Фото: REUTERS/Thomas Peter
REUTERS/Thomas Peter
Фото: REUTERS/Thomas Peter
REUTERS/Thomas Peter
Фото: REUTERS/Thomas Peter
REUTERS/Thomas Peter
Фото: REUTERS/Thomas Peter
Суспільне
Фото: Суспільне
Суспільне
Фото: Суспільне
Суспільне
Фото: Суспільне
Суспільне
Фото: Суспільне
Суспільне
Фото: Суспільне
Суспільне
Фото: Суспільне
Суспільне
Фото: Суспільне

23 июля президент Украины Владимир Зеленский на фоне протестов из-за принятия закона № 12414 провел встречу с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, среди которых был, в частности генеральный прокурор. Глава государства отметил, что участники встречи договорились, что все будут работать «исключительно конструктивно».

Реклама

В НАБУ и САП по итогам встречи в Офисе президента заявили, что принятые накануне изменения в закон № 12414 существенно ограничивают их независимость.

В вечернем обращении Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который «обеспечит силу системе правопорядка».

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

  • забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;
  • быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;
  • предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;
  • самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

  • прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;
  • руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;
  • руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Акция протеста Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Владимир Зеленский Борьба с коррупцией Коррупция

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies