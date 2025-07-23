Акции по меньшей мере в 17 городах. Украинцы второй день подряд протестуют против закона о НАБУ и САП — фоторепортаж
Протест в Киеве на площади Ивана Франко, 23 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Thomas Peter)
Украинцы в разных городах второй день подряд вышли на акции протеста из-за закона № 12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП. Акции анонсировали по меньшей мере в 17 городах Украины, сообщает Суспільне.
В частности, украинцы протестуют в Одессе, сообщает журналист NV. Количество участников растет.
23 июля президент Украины Владимир Зеленский на фоне протестов из-за принятия закона № 12414 провел встречу с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, среди которых был, в частности генеральный прокурор. Глава государства отметил, что участники встречи договорились, что все будут работать «исключительно конструктивно».
В НАБУ и САП по итогам встречи в Офисе президента заявили, что принятые накануне изменения в закон № 12414 существенно ограничивают их независимость.
В вечернем обращении Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который «обеспечит силу системе правопорядка».
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно
22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.
В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:
- забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;
- быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;
- предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;
- самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.
Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:
- прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;
- руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;
- руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.
Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».