— Я знаю, господин посол, что вы не любите комментировать внутренние события, но мне кажется, что акции протеста и все, что им предшествовало, выходит за пределы внутренних событий. The New York Times: «Протесты военного времени в Украине впервые направлены против Зеленского. Демонстрантов возмущают действия правительства по ликвидации антикоррупционных усилий и подавление инакомыслия». Или, например, Bloomberg, процитирую: «Зеленский ослабляет антикоррупционные органы, что вызывает протесты в Украине». Как вы для себя объясняете то, что произошло в Украине, когда Верховная Рада приняла законопроект, которым фактически ликвидируют независимость САП и НАБУ, и с мгновенной скоростью Зеленский этот документ подписал?

— Объяснить это, очевидно, можно тем, что, очевидно, и президенту, и его ближайшему окружению хочется максимально централизовать власть. Это, как по мне, усиление таких авторитарных тенденций.

И здесь все, как говорится, вписывается — и последние события с БЭБ, и сейчас с этим законом. Они свидетельствуют именно об этой тенденции, которая уже отмечалась определенное время — тенденции к централизации власти.