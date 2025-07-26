В Киеве пятый день продолжаются протесты против закона о НАБУ и САП (Фото: Укринформ / Telegram)

В Киеве в субботу, 26 июля, люди снова собрались возле театра имени Ивана Франко , чтобы протестовать против закона о НАБУ и САП. Об этом сообщает Укринформ .

Как пишет издание, в Киеве собралось около двух сотен человек, которые присоединились к публичной дискуссии.

Фото: Украинская правда / Telegram

Фото: Украинская правда / Telegram

Фото: Укринформ / Telegram

«Мы решили сегодня провести публичную дискуссию, для того, чтобы лучше понять тематику деятельности антикоррупционных институтов, объяснить людям подробнее, что такое НАБУ, САП, как они работают и почему важно они были независимыми», — отметили организаторы.

25 июля протестующие также собрались на площади возле театра имени Ивана Франко. В руках они держали плакаты: Украинская молодежь против коррупции, Единственным источником власти в Украине является народ и Чего стоит ваша подпись, господин президент?

24 июля на протест в Киеве пришла депутат от Слуги народа Марьяна Безуглая. Нардеп голосовала за принятие закона о НАБУ и САП. Толпа ей кричала Позор, она в руках держала табличку с призывом отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который раскритиковали как попытку лишить НАБУ и САП независимости. Уже в тот же вечер его подписал Владимир Зеленский. Закон вступил в силу 23 июля, после его публикации в парламентской газете Голос Украины.

Закон вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

В частности, согласно закону генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414. Еще более масштабные протесты повторились 23−24 июля во многих городах Украины.