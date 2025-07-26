В Киеве пятый день продолжаются протесты против закона о НАБУ и САП — фото

26 июля, 22:01
Поделиться:
В Киеве пятый день продолжаются протесты против закона о НАБУ и САП (Фото: Укринформ / Telegram)

В Киеве пятый день продолжаются протесты против закона о НАБУ и САП (Фото: Укринформ / Telegram)

В Киеве в субботу, 26 июля, люди снова собрались возле театра имени Ивана Франко, чтобы протестовать против закона о НАБУ и САП. Об этом сообщает Укринформ.

Как пишет издание, в Киеве собралось около двух сотен человек, которые присоединились к публичной дискуссии.

Украинская правда / Telegram
Фото: Украинская правда / Telegram
Украинская правда / Telegram
Фото: Украинская правда / Telegram
Укринформ / Telegram
Фото: Укринформ / Telegram

«Мы решили сегодня провести публичную дискуссию, для того, чтобы лучше понять тематику деятельности антикоррупционных институтов, объяснить людям подробнее, что такое НАБУ, САП, как они работают и почему важно они были независимыми», — отметили организаторы.

Реклама

25 июля протестующие также собрались на площади возле театра имени Ивана Франко. В руках они держали плакаты: Украинская молодежь против коррупции, Единственным источником власти в Украине является народ и Чего стоит ваша подпись, господин президент?

24 июля на протест в Киеве пришла депутат от Слуги народа Марьяна Безуглая. Нардеп голосовала за принятие закона о НАБУ и САП. Толпа ей кричала Позор, она в руках держала табличку с призывом отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который раскритиковали как попытку лишить НАБУ и САП независимости. Уже в тот же вечер его подписал Владимир Зеленский. Закон вступил в силу 23 июля, после его публикации в парламентской газете Голос Украины.

Закон вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Читайте также:
Восстановление независимости НАБУ и САП: пресс-секретарь Слуги народа прокомментировала статью FT о возможном отказе нардепов голосовать за законопроект

В частности, согласно закону генпрокурор наделяется полномочиями:

  • забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;
  • быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;
  • предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;
  • самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414. Еще более масштабные протесты повторились 23−24 июля во многих городах Украины.

Читайте также:
В НАБУ согласны с пунктом законопроекта Зеленского о том, что СБУ проверит их сотрудников на связи с РФ

Несмотря на эти протесты с требованиями ветировать документ президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний». Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект о НАБУ и САП, который «обеспечит силу системе правопорядка».

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Протесты Война России против Украины Верховная Рада

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies