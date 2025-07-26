Восстановление независимости НАБУ и САП: пресс-секретарь Слуги народа прокомментировала статью FT о возможном отказе нардепов голосовать за законопроект

Голоса за восстановление независимости НАБУ и САП есть, заверила Юлия Палийчук (Фото: НАБУ)

Пресс-секретарь фракции Слуга народа Юлия Палийчук прокомментировала статью Financial Times о том, что около 70 народных депутатов от партии Слуга народа могут отказаться голосовать за законопроект президента Украины Владимира Зеленского о восстановлении независимости НАБУ и САП.

«Фракция Слуга народа поддержит президентский законопроект. Информация о том, что 70 депутатов якобы могут не проголосовать, не соответствует действительности. Мне не понятно, откуда взялось это количество», — заявила Палийчук Суспільному.

Она заверила, что внутри фракции существует настрой поддержать президентский законопроект.

Собеседник Суспільного в руководстве фракции заявил, что депутаты, которые не поддерживают президентский законопроект, есть, но их точное количество назвать сложно.

«Они в существенном меньшинстве, но причина не в переживании из-за мести (антикоррупционных органов — ред.), а в том, что они считают: процессуально предыдущий закон имеет логику в подотчетности НАБУ и САП генеральному прокурору. Все равно придется переголосовать рано или поздно, но еще с большим общественным возмущением и негативными сигналами от партнеров», — заявил источник Суспільного.

Еще один источник канала утверждает, что некоторые его коллеги действительно боятся голосовать за законопроект президента о возвращении полномочий САП и НАБУ, в частности, из-за риска открытия уголовных дел против них самих.

«И можно же завести уголовное производство по коррупции — и ты уже коррупционер, суд и так далее — никого не интересует, месседж запущен», — сказал этот депутат.

Другой нардеп от Слуги народа назвал данные Financial Times преувеличенными. Он рассказал, что в совместном чате парламентарии удивляются, откуда в публикации взялись 70 человек, которые якобы могут не проголосовать.

26 июля FT со ссылкой на источники сообщило, что около 70 народных депутатов от партии Слуга народа выразили обеспокоенность относительно новой инициативы, которая «откатывает» назад законопроект № 12414, принятый во вторник, 22 июля, поскольку боятся, что против них будут открывать уголовные дела с целью мести.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что новый законопроект будет рассматриваться на заседании 31 июля. Но из-за сомнений относительно поддержки его депутатами, голосование может быть отложено или назначено на время, когда в зале будет недостаточно депутатов для принятия решения.

Один из депутатов от партии Зеленского заявил, что несколько депутатов из Слуги народа рассматривают возможность сложить мандат, чтобы избежать голосования за новый законопроект.

Скандальный законопроект № 12414 по НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости. В тот же день Зеленский подписал документ.

Закон вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что закон может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

В частности, генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, поскольку:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

В Киеве и многих других украинских городах три дня продолжались протесты против законопроекта № 12414.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении НАБУ и САП.

23 июля Мерсье сказал, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уже обсудила этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским и обратилась к правительству с просьбой разъяснить принятые изменения.

В то же время Зеленский отрицает разговор с фон дер Ляйен.

«Я не общался с Урсулой фон дер Ляйен в последние дни. Все, что об этом писали, все, что она мне якобы говорила, — это фейк. У нас не было разговора», — сказал он.

Со своей стороны, президент Зеленский в вечернем обращении 23 июля заявил, что внесет в парламент законопроект, который «обеспечит силу системе правопорядка».

24 июля Зеленский внес проект закона О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Он получил регистрационный номер № 13533.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект содержит положения, направленные на закрепление статуса САП как органа, самостоятельно осуществляющего процессуальное руководство расследованием преступлений, отнесенных к подследственности НАБУ. Предлагается механизм предотвращения разведывательно-подрывной деятельности иностранных специальных служб в отношении сотрудников антикоррупционных органов, внедряются новые превентивные и контрразведывательные механизмы защиты антикоррупционных органов от возможного влияния государства-агрессора.

В тот же день президент признал, что предложил новый законопроект именно из-за серии протестов в городах Украины.