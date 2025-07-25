«Украинская молодежь против коррупции». В Киеве и других городах четвертый день продолжаются протесты против закона о НАБУ и САП
В Киеве и некоторых других городах Украины в пятницу, 25 июля, люди снова вышли на акцию протеста против закона, который ограничивает независимость НАБУ и САП. Об этом сообщает hromadske.
По данным журналистов, протестующие снова собрались на площади возле театра имени Ивана Франко. В руках они держат плакаты: Украинская молодежь против коррупции, Единственным источником власти в Украине является народ и Чего стоит ваша подпись, господин президент?
Суспільне сообщает, что несколько десятков человек вышли на протест в Харькове. Люди скандируют лозунги: Н***я мне система, работающая против меня, Позор, Руки прочь от НАБУ, Какие каникулы?
Также в Запорожье жители вышли на акцию протеста и требуют отменить законопроект № 12414. В Днепре люди собрались у здания областной военной администрации.
24 июля на протест в Киеве пришла депутат от Слуги народа Марьяна Безуглая. Нардеп голосовала за принятие закона о НАБУ и САП. Толпа ей кричала Позор, она в руках держала табличку с призывом отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно
22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который раскритиковали как попытку лишить НАБУ и САП независимости. Уже в тот же вечер его подписал Владимир Зеленский. Закон вступил в силу 23 июля, после его публикации в парламентской газете Голос Украины.
Закон вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).
В частности, согласно закону генпрокурор наделяется полномочиями:
- забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;
- быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;
- предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;
- самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.
Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается.
Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414. Еще более масштабные протесты повторились 23−24 июля во многих городах Украины.
Несмотря на эти протесты с требованиями ветировать документ президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний». Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект о НАБУ и САП, который «обеспечит силу системе правопорядка».