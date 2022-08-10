«Техника есть. Этого достаточно». Глава Черниговской ОВА рассказал о риске повторного вторжения из Беларуси

10 августа, 15:07
Глава Черниговской ОВА считает реальной угрозу повторного наступления РФ с территории Беларуси (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава Черниговской ОВА считает реальной угрозу повторного наступления РФ с территории Беларуси (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что возможность повторного наступления РФ с территории Беларуси остается.

В интервью Суспільному он сказал, что риск вторжения будет оставаться, поскольку на границах размещено большое количество вражеской техники.

«До тех пор пока на территории Беларуси близко к нашим границам размещены много российские техники. Ее достаточно для того, чтобы начать наступление. Людей нет, но техника есть. Этого достаточно, чтобы сказать, что есть угроза. То есть мы должны быть готовы. Мы точно видим по всем сводкам и разведке в том числе что нам нельзя расслабляться», — отметил Чаус.

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По его словам, при повторном вторжении тактика российских оккупантов будет другой, поскольку они уже получили определенный опыт.

При этом он считает маловероятным участие во вторжении вооруженных сил Беларуси.

«Что касается участия Беларуси, то я считаю, что белорусы к нам не придут воевать по земле», — добавил Чаус.

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7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.

Британская разведка считает, что Александр Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского ответного удара и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Беларусь Черниговская область Наступление Война России против Украины

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