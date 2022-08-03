«Оправданий им нет». Кулеба рассказал, когда Украина разорвет дипломатические отношения с Беларусью 3 августа, 14:00 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатические отношения с Беларусью будут разорваны, если ее армия зайдет на территорию Украины.

В интервью Укринформу он сказал, что у него нет иллюзий по поводу Беларуси, «а есть трезвый анализ происходящего и каким образом не давать дополнительных поводов Лукашенко принимать те или иные решения».

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Глава МИД вспомнил, как 24 февраля с территории Беларуси началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, хотя до этого «этого белорусы клялись, что Беларусь для нас не представляет никакой угрозы».

«Я уже говорил публично и моя позиция не изменилась: если белорусские вооруженные силы зайдут на территорию Украины, я немедленно отправлю предложение разорвать с ними дипломатические отношения», — подчеркнул министр.

Он также отметил, что Беларусь является соучастником агрессии против Украины.

«Потому никаких оправданий им нет и не будет», — добавил он.

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