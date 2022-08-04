В Ровенской области готовят план эвакуации населения в случае прямого вторжения армии Беларуси 4 августа, 00:43 Эшелоны с белорусской военной техникой (Фото:GorseFires/Twitter)

Первый заместитель начальника Ровенской областной военной администрации Сергей Подолин сообщил, что в области готовят план эвакуации мирного населения в случае вторжения армии Беларуси.



Об этом сообщает Суспільне.

«Мы ни не минуту не отвергаем угрозы со стороны Беларуси. Продолжаем мониторить ситуацию на границе, усиливать систему гражданской защиты, прежде всего объекты укрытия. А на случай наихудшего сценария у нас есть утвержденный план для эвакуации гражданского населения», — заявил Подолин.

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В случае вторжения белорусских оккупантов, эвакуация начнется с Сарненского и Варашского районов. В данных громадах уже создали эвакуационные пункты, жителей региона планируют оперативно информировать о необходимости эвакуироваться.

«В первую очередь — это социально незащищенные люди, у которых нет родственников, нет транспорта, которые находятся в спецучреждениях, которым нужна помощь власти. Мы понимаем, что на севере нашей области почти у каждой семьи есть автотранспорт, понимаем, куда перемещаться, чтобы не было скопления, чтобы это были, по возможности, организованные колонны, которые будут сопровождаться полицией. Также мы понимаем, какой нам транспорт, его количество и материальный резерв нужен», — сообщил Подолин.

2 августа спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что на границе не наблюдается изменений в обстановке и характере действий вооруженных сил Беларуси. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

По данным украинской разведки, российские оккупационные войска могут вернуться на территорию Беларуси через две-три недели, если у них будет такая необходимость.



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