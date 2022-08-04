В Ровенской области готовят план эвакуации населения в случае прямого вторжения армии Беларуси

4 августа, 00:43
Эшелоны с белорусской военной техникой (Фото:GorseFires/Twitter)

Эшелоны с белорусской военной техникой (Фото:GorseFires/Twitter)

Первый заместитель начальника Ровенской областной военной администрации Сергей Подолин сообщил, что в области готовят план эвакуации мирного населения в случае вторжения армии Беларуси.

Об этом сообщает Суспільне.

«Мы ни не минуту не отвергаем угрозы со стороны Беларуси. Продолжаем мониторить ситуацию на границе, усиливать систему гражданской защиты, прежде всего объекты укрытия. А на случай наихудшего сценария у нас есть утвержденный план для эвакуации гражданского населения», — заявил Подолин.

Видео дня

В случае вторжения белорусских оккупантов, эвакуация начнется с Сарненского и Варашского районов. В данных громадах уже создали эвакуационные пункты, жителей региона планируют оперативно информировать о необходимости эвакуироваться.

Читайте также:

Российский диктатор Владимир Путин и белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS) Режим Лукашенко стал «почти полностью» зависим от России — британская разведка

«В первую очередь — это социально незащищенные люди, у которых нет родственников, нет транспорта, которые находятся в спецучреждениях, которым нужна помощь власти. Мы понимаем, что на севере нашей области почти у каждой семьи есть автотранспорт, понимаем, куда перемещаться, чтобы не было скопления, чтобы это были, по возможности, организованные колонны, которые будут сопровождаться полицией. Также мы понимаем, какой нам транспорт, его количество и материальный резерв нужен», — сообщил Подолин.

2 августа спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что на границе не наблюдается изменений в обстановке и характере действий вооруженных сил Беларуси. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

По данным украинской разведки, российские оккупационные войска могут вернуться на территорию Беларуси через две-три недели, если у них будет такая необходимость.

https://www.youtube.com/embed/0hSbgjcfcQg
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Эвакуация Беларусь Ровенская область Война в Украине Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Путин играет в кошки-мышки. Что делает Европа?

Путин своими играми в кошки-мышки подталкивает Европу к энергетическому кризису и рецессии

3 августа, 21:13
Мнения
Под руководством Пелоси 45-й президент США Дональд Трамп дважды получил объявление импичмента от Палаты представителей (Фото:REUTERS/Carlos Jasso)
Железная женщина /
НВ составил портрет 82-летней Нэнси Пелоси, влиятельнейшего политика Вашингтона, защитницы ЛГБТ и миллионерши
3 августа, 20:39
Политика
Россияне предпочитают использовать МКС не для космических исследований, а для своей пропаганды. На фото — три космонавта Роскосмоса держат флаг т.н. «ДНР». (Фото:Роскосмос/Reuters)
Изгои галактического масштаба /
Война в Украине привела к полной деградации российской космической программы
3 августа, 20:03
Научпоп
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X