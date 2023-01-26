Во время военного положения. Когда и при каких условиях украинцам начнут поступать судебные повестки в Viber 26 января, 13:54 Судебные повестки через Viber — когда и как заработает в Украине (Фото:Pixabay.com)

Государственная судебная администрация вводит сервис отправки судебных повесток через электронные мессенджеры. В первую очередь разрабатывается система оповещения через Viber.

В Украине надлежащим способом вручения судебного решения считалось лишь его отправка заказным письмом или через Электронный кабинет, функционирующий как модуль ЕСИТС.

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Иногда трудно получить подтверждение получения такой повестки из-за недостатков системы. Как сообщил заместитель Председателя ГСА Сергей Чернуцкий, по новому приказу ГСА № 28 от 23 января 2023 года судебные повестки, сообщения и вызовы теперь будут поступать и на электронные мессенджеры.

«Сервис будет обеспечивать экономию средств судов в сумме более 6 млн грн в год, поскольку стоимость одной посланной судебной повестки с помощью мессенджера (Viber) втрое дешевле стоимости одной посланной судебной повестки в виде SMS-сообщения», ― подчеркнул Сергей Чернуцкий.

Государственное предприятие Информационные судебные системы получило заказ на разработку сервиса автоматической отправки судами повесток на один из наиболее распространенных мессенджеров, которые рассматривались Viber. Несмотря на то, что приказ был принят 23 января, предприятие уже завершает разработку. Ввести повестки через Viber запланировано не позднее 10.02.2023.

Судебные повестки на Viber

Согласно порядку повестки по заявлению участника судебного процесса будут первоначально отправляться на мессенджер.

В случае, когда мобильный телефон абонента не привязан к мессенджеру, повестки по-прежнему будут поступать в форме SMS-сообщений.

Новый способ доставки судебных повесток полностью соответствует нормам процессуального законодательства Украины в части возможности уведомления участников судебного процесса через другие средства связи (в том числе мобильные), которые обеспечивают фиксацию сообщения или вызова. Мессенджер аналогично SMS-сообщениям будет обеспечивать доставку текстовых сообщений на номера мобильных телефонов участников дела.

Данные, подтверждающие отправку и доставку таких сообщений на Viber, будут поступать и храниться в автоматизированной системе документооборота суда (с предотвращением их удаления или корректировки).

«Тем, кто не зарегистрирован в Электронном кабинете, есть два варианта либо отправлять заказным почтовым отправлением, либо СМС и еще более дешевым сообщением на мессенджер», ― отметил Чернуцкий.

Тем не менее, специалисты подчеркивают, что для участников дела уже работает Электронный кабинет, позволяющий посылать как сообщения, так и документы (определения, решения и т.п.), и должным образом подтверждать их получение, без необходимости дополнительно выяснять, действительно ли лицо их получило.

Особенности применения Viber для судебных повесток

«В части неавтоматизированного порядка отправки сообщений на мессенджеры (используя номер мобильного телефона для регистрации аккаунта) заместитель председателя ГСА Чернуцкий С. П. подчеркнул, что в таком случае не будет в полной мере обеспечено сохранение данных о доставке судебных сообщений, в частности, будет существовать высокий риск их потери из-за отсутствия средств предотвращения их удаления», ― отмечают в ГСА.

История таких отправлений будет не систематизирована по делам, участникам судебного процесса, а поиск информации для подтверждения отправки таких сообщений значительно усложнен.

Не урегулировано, что будет, если одной учетной записью с одним номером будет пользоваться несколько человек при отсутствии возможности сохранения истории удаления и корректировки сообщений.

Как известно, согласно своей политике конфиденциальности, Viber не гарантирует сохранение информации, а также в любое время и по какой-либо причине может удалить ваш контент и заблокировать аккаунт.

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