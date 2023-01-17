«Электронная повестка». Могут ли призывать онлайн согласно новым правилам военного учета 17 января, 15:50 Повестки через ДІЮ — можно ли в Украине выдавать повестки онлайн (Фото:se.diia.gov.ua)

В конце декабря в Украине приняли Постановление КМУ № 1487 Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, которое предусматривает военный учет украинцев за рубежом, передачу данных о военнообязанных через ДІЮ, военный учет женщин с последнего курса медицинских вузов и регулярное личное обновление мужчинами учетных данных о себе.

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Адвокат, арбитражный управляющий юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Александр Камша объяснил NV, могут ли во время войны не только передавать данные о военнообязанных через приложение ДІЯ и выдавать электронные повестки.

Он подчеркнул, что указанная в Порядке возможность передачи данных о мужчинах через ДІЮ пока не разработана физически, и ее должны добавить программисты, работающие над порталом ДІЯ.

«Однако, на сегодняшний день, такая возможность только запланирована и требует дополнительного упорядочения. Как определено Порядком, механизм и требования к техническому описанию сервиса электронного информационного взаимодействия между Порталом ДІЯ и Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов устанавливаются Минобороны», ― отмечает он

Кроме того, в Порядке отмечено, что над этим вопросом будет работать Минобороны, однако, когда начало действия функции не указано вообще.

«В настоящее время точные сроки установления подобного взаимодействия неизвестны и военнообязанным остается только ожидать подобных изменений», ― добавляет Александр Камша.

Он напомнил, что, по словам руководителя по развитию информационных услуг Минцифры Мстислава Баника, это обновление в Порядке не означает, что мужчинам будут приходить повестки в ДІЇ. Он подчеркнул, что в Порядке предполагается вручение бумажных повесток.

Порядком, как и в предыдущей его редакции, предусматривается, что повестки будут вручаться в бумажной форме под личную подпись военнообязанного. Такого понятия как «электронная повестка» или «повестка в электронной форме» обновленный Порядок пока не содержит", — подчеркнул эксперт.