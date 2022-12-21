Статус ВПЛ, пенсии, субсидии, єМалятко. Какие функции доступны в новом разделе Дія Безбар'єрність и как им пользоваться

21 декабря, 15:24
Поделиться:
Действие (Фото:se.diia.gov.ua)

Действие (Фото:se.diia.gov.ua)

В Украине презентовали новые функции Дія. На портале появился отдельный раздел, где все вопросы могут решать как социально уязвимые слои населения, так и молодежь, начинающая самостоятельную жизнь.

Читайте также:
С 1 января в Украине начнется обмен старых лампочек на LED-лампы

Министерство цифровой трансформации представило новый раздел в Дія под названием Безбар'єрність. Он содержит всю необходимую информацию о государственных услугах в одном месте и призван упростить для украинцев множество процедур.

Видео дня

Партнеры Украины из ООН проверили все услуги на портале Дія на доступность и соответствие международным стандартам. На основе этих результатов будет проведено масштабирование инклюзивных практик на все онлайн-услуги.

«Онлайн-услуги должны быть максимально доступны всем украинцам. Именно поэтому была поставлена цель не только отцифровать 100% государственных услуг, но и обеспечивать равный доступ к технологиям», — отмечает Федоров.

Читайте также:
Предполагается много изменений. Google поможет Минцифры трансформировать платформу Дія.Цифровое образование

Какие функции есть в новом разделе Дія

В разделе Дія.Безбар'єрність собран список инструкций и историй о личном опыте в вопросах разных людей. Поэтому можно будет найти все функции, необходимые для решения неотложных вопросов:

  • оформление или отмена статуса ВПЛ;
  • подача информации о поврежденном имуществе;
  • заявление на субсидию;
  • получение паспорта;
  • декларация с семейным врачом;
  • как получить удостоверение лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью;
  • единовременная и социальная помощь для лиц и детей с инвалидностью;
  • подача заявления на получение пенсии, перерасчет пенсии;
  • получение справки о доходах пенсионера;
  • справка о страховом и трудовом стаже;
  • регистрация, изменения и закрытие ФЛП;
  • декларация плательщика единого налога;
  • справка о доходах и о трудовом стаже;
  • пособие по безработице;
  • программа «я планирую ребенка» — все, что есть о помощи молодым родителям;
  • помощь при рождении ребенка;
  • єМалюк;
  • денежная компенсация помощи «упаковка малыша»;
  • помощь на ребенка;
  • запись в детский сад;
  • отпуск по уходу за ребенком;
  • оформление удостоверения многодетной семьи и другие.

Все статьи и функции разделены по трем группам:

Читайте также:
Google поддерживает украинский бизнес и предоставляет бесплатный доступ к профессиональным сертификатам.
  • гиды — ответы на вопросы (например, как найти первую работу или сняться с учета переселенцев);
  • инструкции — помощь по конкретным вопросам (например, как подготовиться к выезду за границу или получить пенсию);
  • личный опыт — истории людей.

«Главная цель раздела Дія.Безбар'єрність — добавить взаимопонимание и человечности в общении с государством. Поэтому некоторые материалы в нем посвящены вопросам, которым обычно не находится места на государственных порталах. Например: «Личный опыт людей, сменивших профессию после 60». Или «Меня не берут на работу без опыта. Где его взять?», ― рассказала Елена Зеленская, которая вместе с вице-премьер-министром — министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым представила обновление портала.

Проект создан в сотрудничестве с представителями ключевых аудиторий при поддержке Программы развития ООН в Украине, Швеции и ОО «Безбарьерность».

poster
Дайджест главных новостей
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов НВ
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу
Читайте также:
Можно лично или дистанционно. Как сняться с учета ВПЛ во время войны в Украине
Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Пенсионеры Инвалидность ДІЯ Елена Зеленская минцифры Война России против Украины ВПЛ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X