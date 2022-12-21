Статус ВПЛ, пенсии, субсидии, єМалятко. Какие функции доступны в новом разделе Дія Безбар'єрність и как им пользоваться
Действие (Фото:se.diia.gov.ua)
В Украине презентовали новые функции Дія. На портале появился отдельный раздел, где все вопросы могут решать как социально уязвимые слои населения, так и молодежь, начинающая самостоятельную жизнь.
Министерство цифровой трансформации представило новый раздел в Дія под названием Безбар'єрність. Он содержит всю необходимую информацию о государственных услугах в одном месте и призван упростить для украинцев множество процедур.
Партнеры Украины из ООН проверили все услуги на портале Дія на доступность и соответствие международным стандартам. На основе этих результатов будет проведено масштабирование инклюзивных практик на все онлайн-услуги.
«Онлайн-услуги должны быть максимально доступны всем украинцам. Именно поэтому была поставлена цель не только отцифровать 100% государственных услуг, но и обеспечивать равный доступ к технологиям», — отмечает Федоров.
Какие функции есть в новом разделе Дія
В разделе Дія.Безбар'єрність собран список инструкций и историй о личном опыте в вопросах разных людей. Поэтому можно будет найти все функции, необходимые для решения неотложных вопросов:
- оформление или отмена статуса ВПЛ;
- подача информации о поврежденном имуществе;
- заявление на субсидию;
- получение паспорта;
- декларация с семейным врачом;
- как получить удостоверение лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью;
- единовременная и социальная помощь для лиц и детей с инвалидностью;
- подача заявления на получение пенсии, перерасчет пенсии;
- получение справки о доходах пенсионера;
- справка о страховом и трудовом стаже;
- регистрация, изменения и закрытие ФЛП;
- декларация плательщика единого налога;
- справка о доходах и о трудовом стаже;
- пособие по безработице;
- программа «я планирую ребенка» — все, что есть о помощи молодым родителям;
- помощь при рождении ребенка;
- єМалюк;
- денежная компенсация помощи «упаковка малыша»;
- помощь на ребенка;
- запись в детский сад;
- отпуск по уходу за ребенком;
- оформление удостоверения многодетной семьи и другие.
Все статьи и функции разделены по трем группам:
- гиды — ответы на вопросы (например, как найти первую работу или сняться с учета переселенцев);
- инструкции — помощь по конкретным вопросам (например, как подготовиться к выезду за границу или получить пенсию);
- личный опыт — истории людей.
«Главная цель раздела Дія.Безбар'єрність — добавить взаимопонимание и человечности в общении с государством. Поэтому некоторые материалы в нем посвящены вопросам, которым обычно не находится места на государственных порталах. Например: «Личный опыт людей, сменивших профессию после 60». Или «Меня не берут на работу без опыта. Где его взять?», ― рассказала Елена Зеленская, которая вместе с вице-премьер-министром — министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым представила обновление портала.
Проект создан в сотрудничестве с представителями ключевых аудиторий при поддержке Программы развития ООН в Украине, Швеции и ОО «Безбарьерность».