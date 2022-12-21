Статус ВПЛ, пенсии, субсидии, єМалятко. Какие функции доступны в новом разделе Дія Безбар'єрність и как им пользоваться 21 декабря, 15:24 Действие (Фото:se.diia.gov.ua)

В Украине презентовали новые функции Дія. На портале появился отдельный раздел, где все вопросы могут решать как социально уязвимые слои населения, так и молодежь, начинающая самостоятельную жизнь.

Министерство цифровой трансформации представило новый раздел в Дія под названием Безбар'єрність. Он содержит всю необходимую информацию о государственных услугах в одном месте и призван упростить для украинцев множество процедур.

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Партнеры Украины из ООН проверили все услуги на портале Дія на доступность и соответствие международным стандартам. На основе этих результатов будет проведено масштабирование инклюзивных практик на все онлайн-услуги.

«Онлайн-услуги должны быть максимально доступны всем украинцам. Именно поэтому была поставлена цель не только отцифровать 100% государственных услуг, но и обеспечивать равный доступ к технологиям», — отмечает Федоров.

Какие функции есть в новом разделе Дія

В разделе Дія.Безбар'єрність собран список инструкций и историй о личном опыте в вопросах разных людей. Поэтому можно будет найти все функции, необходимые для решения неотложных вопросов:

оформление или отмена статуса ВПЛ;

подача информации о поврежденном имуществе;

заявление на субсидию;

получение паспорта;

декларация с семейным врачом;

как получить удостоверение лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью;

единовременная и социальная помощь для лиц и детей с инвалидностью;

подача заявления на получение пенсии, перерасчет пенсии;

получение справки о доходах пенсионера;

справка о страховом и трудовом стаже;

регистрация, изменения и закрытие ФЛП;

декларация плательщика единого налога;

справка о доходах и о трудовом стаже;

пособие по безработице;

программа « я планирую ребенка» — все, что есть о помощи молодым родителям;

я планирую ребенка» — все, что есть о помощи молодым родителям; помощь при рождении ребенка;

єМалюк;

денежная компенсация помощи « упаковка малыша»;

упаковка малыша»; помощь на ребенка;

запись в детский сад;

отпуск по уходу за ребенком;

оформление удостоверения многодетной семьи и другие.

Все статьи и функции разделены по трем группам:

гиды — ответы на вопросы ( например, как найти первую работу или сняться с учета переселенцев);

например, как найти первую работу или сняться с учета переселенцев); инструкции — помощь по конкретным вопросам ( например, как подготовиться к выезду за границу или получить пенсию);

например, как подготовиться к выезду за границу или получить пенсию); личный опыт — истории людей.

«Главная цель раздела Дія.Безбар'єрність — добавить взаимопонимание и человечности в общении с государством. Поэтому некоторые материалы в нем посвящены вопросам, которым обычно не находится места на государственных порталах. Например: «Личный опыт людей, сменивших профессию после 60». Или «Меня не берут на работу без опыта. Где его взять?», ― рассказала Елена Зеленская, которая вместе с вице-премьер-министром — министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым представила обновление портала.

Проект создан в сотрудничестве с представителями ключевых аудиторий при поддержке Программы развития ООН в Украине, Швеции и ОО «Безбарьерность».