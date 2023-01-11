В Высший совет правосудия избрали пять членов — кто они 11 января, 20:47 Съезд судей 11 января 2023 года (Фото:Прес-служба Ради суддів України / Facebook)

Внеочередной съезд судей в среду, 11 января, выбрал пять членов Высшего совета правосудия.

Как сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram, ими стали:



судья Хозяйственного суда Донецкой области Юлия Бокова;



судья Харьковского апелляционного суда Алла Котелевец;

судья Северного апелляционного хозяйственного суда Ольга Попикова;

судья Львовского окружного админсуда Александр Сасевич;

судья Верховного Суда Григорий Усик.

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В ЦПК добавили, что к каждому из новых членов Высшего совета правосудия у общественных организаций «есть вопросы».

Так, по данным ЦПК, судья Бокова и ее родственники посещали оккупированный Крым и владеют там недвижимостью; судью Котелевец в 2012 году рекомендовала уволить Высшая квалификационная комиссия судей (она не учла результаты судмедэкспертизы в деле о ДТП); судья Попикова в декларациях за 2010−2013 годы не указала ни одного объекта недвижимости; судья Сасевич фигурировал в расследовании Bihus.info о голосовании на съездах за заранее согласованных кандидатов.

Судья Усик в 2006 году приватизировал служебную квартиру в Киеве и переписал две собственных квартиры на сыновей, а в 2010 году взыскал с журналистки 20 тысяч грн морального ущерба депутату Юрию Буту, который после победы Януковича на выборах перешел к «регионалам», пишет ЦПК.

Александр Сасевич, Алла Котелевец, Юлия Бокова, Ольга Попикова, Григорий Усик / Инфографика: Пресслужба Ради суддів України / Facebook

Фундация DEJURE сообщает, что в четверг, 12 января, пройдет второй тур, во время которого должны выбрать еще трех членов ВСП. Там обратили внимание, что во второй тур в том числе прошел судья Сергей Бурлаков, который после начала российской агрессии не раз посещал Россию и связан с семьей харьковского бизнесмена и «регионала» Александра Фельдмана.



Высший совет правосудия, состоящий из 21 члена, имеет полномочия назначать и увольнять судей. Как напоминает Фундация DEJURE, сейчас в ВСП семь членов — глава Верховного Суда Всеволод Князев (по должности), назначенная по квоте президента Оксана Блажевская, Виталий Салихов и Инна Плахтий от съезда судей, назначенные по квоте Верховной Рады Роман Маселко и Николай Мороз, а также выбранный съездом ученых Дмитрий Лукьянов. Для начала работы в ВСП должно быть 15 членов.