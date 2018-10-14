Порошенко пообещал не давить на украинцев, которые сохранят верность РПЦ

В Украине нет и не будет государственной церкви, а в освященную Томосом православную церковь никого насильно не будут "приглашать".

Об этом президент Петр Порошенко заявил на молебне за Украину и автокефальной церкви в Киеве.

"В освященную Томосом православную церковь никто никого не будет "приглашать" силой. Еще раз подчеркиваю, это вопрос свободного выбора для каждого верующего. Гарантирую, что власть будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая сохраняет единство с Русской православной церковью. Это - их выбор и нам его надо уважать", - сказал президент.

Также Порошенко гарантирует, что государство защитит права тех священников и мирян УПЦ Московского патриархата, которые добровольно решат выйти из-под Москвы.

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Напомним, Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления томоса продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.

Представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.

По словам президента Украины Петра Порошенко, некоторые представители УПЦ МП готовы принять участие в создании единой Украинской церкви под главенством Константинополя.

В ответ на это в Москве предложили созвать чрезвычайный Всеправославный Собор для низложения патриарха Варфоломея и членов его Синода.