Храмы, где молятся за патриарха РПЦ Кирилла, не могут называться украинскими - Порошенко

Храмы, где священнослужители и верующие молятся за патриарха Русской православной церкви Кирилла, не могут называться украинскими, так как он молится за российские власти и военных, которые убивают украинцев на Донбассе. Об этом президент Петр Порошенко заявил на молебне за Украину и автокефальную церковь в Киеве.

"Патриарх Русской православной церкви на каждой службе молится за российскую власть, власть, которая осуществила агрессию против нашей страны. Патриарх Кирилл Русской православной церкви молится за российское воинство, которое убивает украинских воинов, убивает гражданское население, убивает украинцев. А у нас в Украине, к сожалению, есть храмы, которые все еще вспоминают патриарха Кирилла, который осуществляет эти молитвы. Я думаю, что это точно не для украинского народа. И разве могут храмы, в которых звучат молитвы за патриарха, молящегося за российское войско, называться украинскими?" - сказал Порошенко.

Также он отметил, что Вселенский Патриархат окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию киевской митрополии, которая была осуществлена ​​еще в 1686 году.

Президент добавил, что агенты Кремля могут устраивать провокации в Украине после предоставления автокефалии.

Напомним, Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления томоса продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.

Представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.

По словам президента Украины Петра Порошенко, некоторые представители УПЦ МП готовы принять участие в создании единой Украинской церкви под главенством Константинополя.

В ответ на это в Москве предложили созвать чрезвычайный Всеправославный Собор для низложения патриарха Варфоломея и членов его Синода.