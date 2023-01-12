«Нужно откровенно говорить». Польша будет давить на страны ЕС в вопросе поставок Украине танков Leopard 12 января, 14:42 Флаг Польши (Фото:crsntdesign / pixabay)

Польша будет оказывать давление на другие европейские страны по передаче Украине танков Leopard 2, поскольку поражение Украины также будет означать поражение Польши.

Об этом заявил спикер правительства Польши Петр Мюллер в эфире TVP.

Польский чиновник подчеркнул, что Польша объявила о передаче танков Украине, чтобы «заставить другие страны сделать то же самое».

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«Если мы не защитим независимую Украину, то мы будем следующей мишенью. И об этом нужно откровенно говорить: если проиграет Украина, то проигрывает и Польша, Польша будет следующей целью военных действий России, или Литва, Эстония или Латвия, ведь мы находимся на ближайшей потенциальной линии фронта», — подчеркнул Мюллер.

По его словам, целью Польши является то, чтобы Украина себя защитила, а для этого она нуждается в вооружении.

«Такого типа политическое давление должно привести к тому, что другие европейские страны присоединятся к этим действиям (предоставление оружия Украине — ред.)», — подчеркнул Мюллер.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard (10 штук) в рамках создания международной коалиции. В Польше уже приняли такое решение.

Издание Politico сообщало, что Франция и Польша непублично давят на Германию для начала поставок европейскими странами танков Leopard 2 для ВСУ.

Чиновник из Франции на условиях анонимности сообщил, что Франция хочет, чтобы решение было принято накануне франко-германского саммита 22 января, посвященного 60-летию подписания Елисейского договора о партнерстве.

Инфографика: NV

10 января, комментируя поставки танков Leopard Украине, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия считает необходимым координировать поставки оружия в Украину с союзниками, а не действовать самостоятельно.



7 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что Украина ведет с партнерами переговоры о поставках тяжелых танков, в частности, Leopard. По его словам, обсуждение «уже на финише».