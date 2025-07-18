Сырский: Силы обороны уничтожили вражескую ДРГ, которая пыталась прорваться в Покровск

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о ликвидации российской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась проникнуть в Покровск в Донецкой области.

В своей заметке в Telegram генерал отметил, что доложил Президенту об оперативной ситуации на фронте.

Основное внимание — Покровскому и Новопавловскому направлениям, где украинские воины героически сдерживают усиленное давление противника.

Реклама

«Противник продолжает задействовать тактику малых пехотных групп, но он бессилен в попытках получить Покровск. Сегодня в город пыталась пробиться вражеская ДРГ, но была разоблачена и уничтожена украинскими защитниками. Наш Покровск продолжает стойко держать оборону», — написал главнокомандующий.

Он также сообщил, что вместе с министром обороны доложил руководству государства о запросах ВСУ по поставкам вооружения, техники и средств поражения — в частности для нанесения дальнобойных ударов по тылу врага.

В отчете Института изучения войны за 13 июля говорилось, что украинские войска достигли тактического продвижения в районе Покровска, тогда как российские войска не смогли достичь успеха на большинстве направлений, несмотря на активные наступательные действия.

8 июля пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск Хортица сообщила, что Россия накапливает силы на Покровском направлении для дальнейших атак, а Силы обороны сдерживают натиск врага.

В то же время сержант 54-й бригады Максим Бутолин отметил, что на участке фронта, где бригада держит оборону в Донецкой области, наблюдается снижение наступательного потенциала российских войск.