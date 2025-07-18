В Донецкой области оккупанты теряют наступательный потенциал — сержант 54-й бригады

В Донецкой области 54 бригада фиксирует спад наступательного потенциала россиян (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

На участке фронта, где оборону держит 54-я отдельная механизированная бригада в Донецкой области, наблюдается снижение наступательного потенциала российских войск. Это связано со значительными потерями подготовленных подразделений противника.

Об этом рассказал главный сержант 54-й бригады Максим Бутолин в эфире Суспільне.Студія в пятницу, 18 июля.

В то же время оккупанты формируют новые силы, чтобы продолжить наступление и максимально использовать летний период.

«Ситуация стабильно напряженная, происходят постоянные столкновения. Чувствуем спад атакующих возможностей противника, в связи с тем что он уже немножко закончился у него подготовленный личный состав, но мы знаем, что противник готовит новые орды, для того, чтобы продолжить это наступление, потому что лето ему нужно для активных боевых действий», — отметил военный.

По его словам, как и на большинстве других направлений, количество бронетехники противника существенно уменьшилось. Российские войска в основном используют пехоту или мотоотрядную тактику, что создает трудности для украинских подразделений на передовой.

«Мотоцикл — это одноразовое средство. Он повторно не используется. Его бросают просто. Украинские подразделения переднего края имеют уже столько мототехники, что можно открывать себе тихонько мотомагазин», — добавил Бутолин.

Он добавил, что 90% мотоциклов, которые использует враг, — китайского производства, изготовленные на дешевый экспорт. Они оснащены комплектующими низкого качества и часто выходят из строя после первого же использования.

17 июля аналитики DeepState сообщили, что российская армия оккупировала Шевченко Волновахского района Донецкой области.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Россия через несколько дней или недель перейдет в усиленное летнее наступление, возможно, с использованием 160 тысяч военнослужащих, которые стягиваются к линии фронта.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, комментируя материал CNN, заявил, что российское наступление не прекращалось.

Редактор: Роксолана Остапчук

Донецкая область Донбасс Война России против Украины Российская агрессия Наступление

