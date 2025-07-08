На Покровском направлении противник пытался реализовать численное преимущество и прорвать украинскую оборону (Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Страна-агрессор Россия накапливает силы на Покровском направлении для дальнейших атак. Силы обороны сдерживают натиск врага.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск Хортица в Telegram.

По данным военных, на Покровском направлении противник пытался реализовать численное преимущество и прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Попов Яр, Николаевка, Владимировка и Разино. Украинские воины отбивали атаки неподалеку Миролюбовки, Николаевки, Новоэкономичного, Лисовки, Удачного, Муравки, Молодецкого, Алексеевки и Дачного.

«Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы противника», — говорится в сообщении ОСУВ.

Также, по данным военных, на Южно-Слобожанском направлении в течение минувших суток враг атаковал позиции в районе Волчанска, Зеленого. Пытается инфильтрировать личный состав штурмовых групп в направлении Дегтярного. Продолжаются мероприятия по выявлению, локализации и уничтожению вражеских штурмовых групп.

На Купянском направлении штурмовые группы противника безуспешно вели наступление на наши укрепления неподалеку Лозовой Второй, Нововасильевки и Голубовки.

На Лиманском направлении украинские воины отбили атаки захватчиков у Нового Мира, Зеленой Долины, Карповки, Торского и в Серебрянском лесничестве.

На Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия россиян были направлены на наши позиции неподалеку Маркового, Белой Горы, Плещеевки и в Торецке. Наши воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага.

На Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили атакующие усилия в районе Мирного, Богатыря, Воскресенки, Свободного Поля, Новоселки и Шевченко, а на Гуляйпольском направлении — неподалеку Малиновки. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями, пытается развить наступление.

Силы обороны продолжают вести бои с превосходящими силами противника, наносят поражения с целью максимального снижения потенциала его наступательных действий.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что оккупанты стянули на Покровское направление около 111 тысяч личного состава и продолжают пытаться выйти к границе Донецкой и Днепропетровской области.

25 июня глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин заявил, что город Константиновка находится на грани гуманитарной катастрофы.

16 июня спикер ОСУВ Хортица Виктор Трегубов сообщил, что российские войска пытаются прорвать украинскую оборону в направлении Константиновки и хотят взять город в кольцо с трех направлений.

9 июня журнал The Economist сообщил, что российские офицеры, попавшие в плен к ВСУ, называют летнее наступление РФ «последним рывком», а его основными целями, по данным украинской разведки, станут Константиновка и Покровск Донецкой области.

В конце мая Институт изучения войны (ISW) также писал, что россияне в частности значительно расширили свое выступление на юго-запад от Константиновки Донецкой области, в частности, в районе Торецка.