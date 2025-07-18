«Хочет сыграть в Авдеевскую игру». РФ пытается избежать «кровавой мясорубки с обеих сторон» — Грабский анализирует ситуацию возле Покровска

18 июля, 12:17
NV Премиум
Поделиться:
Артиллерист 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Холодный Яр ведет огонь вблизи города Константиновка Донецкой области. Июль 2025 года (Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Артиллерист 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Холодный Яр ведет огонь вблизи города Константиновка Донецкой области. Июль 2025 года (Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Военный эксперт Сергей Грабский в интервью Radio NV — о ситуации на наиболее напряженных новопавловском, константиновском и покровском направлениях.

 — Наиболее проблемным, учитывая карту DeepState и все, что говорят, что пишут бойцы, является новопавловское направление, там россияне продвинулись. Мы сейчас пересекли экватор летнего наступления, середина лета уже прошла. И в рамках этого большого летнего наступления, разрекламированного информационно, по сути их достижения — это [территория, площадью] восемь на 20 километров на Сумщине, правобережье реки Оскол, создание там наступательного плацдарма на Купянск. И третье — это продвижение, наверное, самое глубокое на новопавловском направлении. Чем они нам угрожают и почему именно там, по вашему мнению, темпы продвижения самые большие среди всех участков фронта?

Реклама

— Я должен немножко не согласиться с тем, что новопавловское направление выглядит таким уж опасным, с точки зрения темпов продвижения противника. Да, там есть продвижение противника, но надо понимать, что не новопавловское направление является основным направлением приложения усилий российской армии.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Покровск Константиновка Мирноград Донецкая область Днепропетровская область Война России против Украины Радио NV Интервью NV Украинская армия Армия России Вооруженные Силы Украины (ВСУ)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies