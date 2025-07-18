— Наиболее проблемным, учитывая карту DeepState и все, что говорят, что пишут бойцы, является новопавловское направление, там россияне продвинулись. Мы сейчас пересекли экватор летнего наступления, середина лета уже прошла. И в рамках этого большого летнего наступления, разрекламированного информационно, по сути их достижения — это [территория, площадью] восемь на 20 километров на Сумщине, правобережье реки Оскол, создание там наступательного плацдарма на Купянск. И третье — это продвижение, наверное, самое глубокое на новопавловском направлении. Чем они нам угрожают и почему именно там, по вашему мнению, темпы продвижения самые большие среди всех участков фронта?

— Я должен немножко не согласиться с тем, что новопавловское направление выглядит таким уж опасным, с точки зрения темпов продвижения противника. Да, там есть продвижение противника, но надо понимать, что не новопавловское направление является основным направлением приложения усилий российской армии.