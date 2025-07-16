Что происходит вокруг Покровска, где оккупанты интенсивно движутся к админгранице Донецкой и Днепропетровской областей , как сообщает DeepState, в эфире Radio NV рассказал Виталий Кононученко, OSINT-аналитик, военный обозреватель Зеркала недели.

Виталий Кононученко OSINT-аналитик, военный обозреватель Зеркала недели

Сейчас основные усилия врага сосредоточены на левом фланге Покровска, то есть на участке, где они смогли вбить клин между Константиновкой и Покровском, и продвигаться к населенному пункту Родинское.

По состоянию на вчерашний вечер, россияне уже подходили к населенному пункту Родинское. Это небольшой поселок вблизи Покровска, севернее него. И там ожидаются довольно серьезные бои.