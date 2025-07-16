«Бои на неподготовленных позициях». Угроза оккупации Константиновки и обхода Покровска может нависнуть уже через неделю — OSINT-аналитик

16 июля, 19:17
Разрушения на улицах Покровска, 25 марта 2025 года (Фото: Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade/Handout via REUTERS)

Что происходит вокруг Покровска, где оккупанты интенсивно движутся к админгранице Донецкой и Днепропетровской областей, как сообщает DeepState, в эфире Radio NV рассказал Виталий Кононученко, OSINT-аналитик, военный обозреватель Зеркала недели.

Виталий Кононученко

OSINT-аналитик, военный обозреватель Зеркала недели

Сейчас основные усилия врага сосредоточены на левом фланге Покровска, то есть на участке, где они смогли вбить клин между Константиновкой и Покровском, и продвигаться к населенному пункту Родинское.

По состоянию на вчерашний вечер, россияне уже подходили к населенному пункту Родинское. Это небольшой поселок вблизи Покровска, севернее него. И там ожидаются довольно серьезные бои.

Редактор: Юлия Козина

Война России против Украины Покровск Константиновка Донецкая область

