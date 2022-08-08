«Даже под дулами автоматов». В Мелитополе оккупантов поддерживают не более 10% местных жителей — мэр 8 августа, 17:08 Россия готовится провести «референдумы» на временно захваченных территориях 11 сентября (Фото:inform.zp.ua)

Россию во временно оккупированном Мелитополе поддерживает не более 10% местных жителей, сообщил мэр города Иван Федоров.

«Оккупанты поняли, что их планы на проведение псевдореферендума на грани краха — даже под дулами автоматов россиян поддерживают не более 10% мелитопольцев», — написал он в Telegram.

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Он добавил, что «форум» оккупантов в Мелитополе, на котором было подписано так называемое «распоряжение» о проведении псевдореференудума, — это картина для пропагандистских СМИ страны-агрессора. По его данным, россияне завезли для пропагандистских роликов в город 700 человек массовки из других временно оккупированных регионов Запорожской области.

Также Федоров напомнил, что гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий провалился на местных выборах до полномасштабного вторжения России, набрав менее 10%.

По данным Центра национального сопротивления, Россия готовится провести «референдумы» на временно захваченных территориях 11 сентября.

Ранее российское издание Медуза со ссылкой на анонимные источники сообщало, что Кремль провел тайный опрос на захваченных территориях и выяснил, что большинство местных жителей не поддерживают «присоединение» к агрессору.

Президент Владимир Зеленский говорил, если РФ проведет псевдореферендумы, она закроет возможность для переговоров с Украиной.

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