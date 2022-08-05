Усилия пропагандистов и политтехнологов РФ на юге Украины напрасны — СМИ сообщили о «закрытом соцопросе» по заказу Кремля

5 августа, 17:53
Листовки, расклеенные партизанами во временно захваченном Херсоне (Фото:Telegram 72 ОМБр имени Черных Запорожцев)

Листовки, расклеенные партизанами во временно захваченном Херсоне (Фото:Telegram 72 ОМБр имени Черных Запорожцев)

Усилия российских пропагандистов и политтехнологов на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях не приводят к результату, которого хотела бы страна-террорист Россия, и большинство местных жителей не поддерживают «присоединение» к агрессору. Об этом сообщает издание Медуза со ссылкой на анонимные источники.

Два собеседника Медузы, «близкие к Кремлю», утверждают, что в середине июля оккупанты провели на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей закрытый социологический опрос, по результатам которого за «присоединение» к России выступили «около 30%» местных жителей. Столько же выступили против, а остальные «затруднились с ответом», пишет Медуза.

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Собеседник Медузы сказал, что «такой поддержки для реального референдума мало». При этом в Кремле уверены, что «референдумы» «пройдут как надо»: один из источников издания сказал, что во время «голосования» оккупанты откроют ограниченное число участков, на которые будут зазывать «пророссийски настроенных жителей», чтобы потом использовать эту картинку в своих пропагандистских репортажах.

В Кремле уверены, что те, кто выступает против незаконных действий страны-агрессора, не пойдут на референдум, также сообщает Медуза.

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Ранее заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сказал, что Россия не сможет провести фиктивные «референдумы» на временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях из-за контрнаступления защитников Украины.

В конце июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендум о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.

В Белом доме заявляли, что российские оккупанты готовятся к аннексии территорий, захваченных после 24 февраля, и хотят повторить те же схемы с псевдореферендумами, что и в 2014 году.

Украинская разведка и СБУ также фиксируют подготовку оккупантов к проведению фиктивных «референдумов».

Россия может пойти в наступление на юге, но это для них ничего не изменит – Андрей "Прямой"

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   СМИ Кремль Запорожская область Херсонская область Псевдореферендум Война России против Украины

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